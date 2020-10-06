亚美尼亚与阿塞拜疆战火未停歇反升 导弹已横飞

亚美尼亚与阿塞拜疆双方军事冲突并未停歇，反而持续升级。亚美尼亚与阿塞拜疆在纳戈尔诺-卡拉巴赫(纳卡)地区的军事冲突进入第9天，造成数百人死伤，但双方军事冲突并未停歇，反而持续升级，停火前景显得更加渺茫。此前，欧安组织明斯克小组共同主席国及俄罗斯、美国、法国元首呼吁纳戈尔诺—卡拉巴赫(纳卡)地区冲突双方立即停火。

广告 继续浏览后续

据光华网今天报道称，亚阿冲突战火不断蔓延，双方停火前景渺茫。亚美尼亚与阿塞拜疆自9月27日起，在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方战火不断蔓延，至今已酿成至少240余人死亡，其中包括近40名平民，这场冲突也被认为是该地区过去25年来最致命的冲突。

随着双方军事冲突不断升级，阿塞拜疆军队于周一时被指对纳卡地区首府斯捷潘纳克特实施了火箭弹袭击，而阿塞拜疆则表示，亚美尼亚向纳卡地区外的几个阿塞拜疆城镇发射了导弹。双方甚至还互相指责对方对平民发动攻击，造成无辜平民伤亡。据路透社称，战事激增，数百人伤亡，双方停火的前景显得更为渺茫。

针对纳卡地区持续的冲突，国际社会也进一步推动局势降级。俄罗斯外长拉夫罗夫、法国外长勒德里昂、美国国务卿蓬佩奥再度呼吁冲突双方立即和无条件地实施停火。此前，欧安组织明斯克小组共同主席国总统-俄罗斯、美国、法国元首呼吁纳戈尔诺—卡拉巴赫(纳卡)地区冲突双方立即停火。俄美法三国总统对遇难者及受伤人员家属表示了慰问。三国领导人呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆领导人必须无条件恢复谈判。

据该报道称，纳卡地区位于阿塞拜疆西南，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，亚美尼亚与阿塞拜疆为争夺纳卡地区爆发战争，亚美尼亚占领纳卡地区及其周围原属阿塞拜疆部分领土。双方虽然于1994年达成全面停火协议，但因纳卡问题一直处于敌对状态，军事冲突时有发生。