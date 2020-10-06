亞美尼亞與阿塞拜疆戰火未停歇反升 導彈已橫飛

亞美尼亞與阿塞拜疆雙方軍事衝突並未停歇，反而持續升級。亞美尼亞與阿塞拜疆在納戈爾諾-卡拉巴赫(納卡)地區的軍事衝突進入第9天，造成數百人死傷，但雙方軍事衝突並未停歇，反而持續升級，停火前景顯得更加渺茫。此前，歐安組織明斯克小組共同主席國及俄羅斯、美國、法國元首呼籲納戈爾諾—卡拉巴赫(納卡)地區衝突雙方立即停火。

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據光華網今天報道稱，亞阿衝突戰火不斷蔓延，雙方停火前景渺茫。亞美尼亞與阿塞拜疆自9月27日起，在納卡地區爆發新一輪衝突，雙方戰火不斷蔓延，至今已釀成至少240餘人死亡，其中包括近40名平民，這場衝突也被認為是該地區過去25年來最致命的衝突。

隨着雙方軍事衝突不斷升級，阿塞拜疆軍隊於周一時被指對納卡地區首府斯捷潘納克特實施了火箭彈襲擊，而阿塞拜疆則表示，亞美尼亞向納卡地區外的幾個阿塞拜疆城鎮發射了導彈。雙方甚至還互相指責對方對平民發動攻擊，造成無辜平民傷亡。據路透社稱，戰事激增，數百人傷亡，雙方停火的前景顯得更為渺茫。

針對納卡地區持續的衝突，國際社會也進一步推動局勢降級。俄羅斯外長拉夫羅夫、法國外長勒德里昂、美國國務卿蓬佩奧再度呼籲衝突雙方立即和無條件地實施停火。此前，歐安組織明斯克小組共同主席國總統-俄羅斯、美國、法國元首呼籲納戈爾諾—卡拉巴赫(納卡)地區衝突雙方立即停火。俄美法三國總統對遇難者及受傷人員家屬表示了慰問。三國領導人呼籲亞美尼亞和阿塞拜疆領導人必須無條件恢復談判。

據該報道稱，納卡地區位於阿塞拜疆西南，居民多為亞美尼亞族人。蘇聯解體後，亞美尼亞與阿塞拜疆為爭奪納卡地區爆發戰爭，亞美尼亞佔領納卡地區及其周圍原屬阿塞拜疆部分領土。雙方雖然於1994年達成全面停火協議，但因納卡問題一直處於敵對狀態，軍事衝突時有發生。