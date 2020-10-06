台立法院无异议通过“台美复交”、“求美助抗中共”议案

自台北方面消息，国民党团10月6日在台立法院提出“政府应请求美国协助我国抵抗中共”及“与美复交”两项公决案列为讨论事项第一、二案，两案在朝野无异议下，照案通过。

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台立法院院会周二无异议通过由国民党立法院党团提出的“与美复交”、“政府应请求美国协助我国抵抗中共”二项决议案。根当地媒体报道，“请求美国协助我国抵抗中共”提案指出，“鉴于共军连续15天派军机扰台，朝野各党团共同呼吁中共必须自我克制，停止一切挑衅行为，蔡政府宜尽速重新开启对话，以缓解两岸冲突，莫使台海紧张局势再升温。”提案称，“长久以来美国一直是台湾军力坚实后援，为强化中华民国国家安全及完善国防战备，使台湾海峡现状不因一方采取任意行为而改变，蔡政府应积极说服美国政府依照‘台湾关系法’精神， 一旦中共有明显危及台湾人民安全及社会经济制度的行动时，在我国政府请求下，将前述中共举动视为对西太平洋地区和平及安定的威胁，并以外交、经济与安全防卫等方式协助我国抵抗。”

此外，“与美复交”提案指出，“鉴于美国近期接连派出卫生部长阿查尔、国务次卿柯拉克访台，并宣布对台多项军售，以及近年美国对台湾的支持日益提升，陆续通过多项对台友好法案。在台美关系突飞猛进之际，政府应以美国与中华民国回复邦交作为对美外交目标，并积极推动。”据中央社报道，国民党团当天下午发布新闻稿表示，“这二项提案的通过代表面对中共近来频频以军机绕台、扰台，国民党团必须向国际社会表达，台湾民众面对武力威胁时共同的心声。”

国民党团称，“维持两岸和平”、“推动对美关系正常化”、“恢复中华民国与美国邦交”，一向是国民党不论执政或在野都积极努力的目标及重大执政方针。今天提案通过，不只代表国民党的态度，更说明朝野在议题上的立场完全一致。国民党团称，“日前外交部长吴钊燮才公开对外表示台湾并未规划近期内与美国恢复外交关系，今天民进党团却又同意且支持国民党团提案，希望总统蔡英文、吴钊燮说到做到，才不负国人期望，否则‘说一套做一套’，很快就会被全民看破手脚。”其还表示，“面对外在武力威胁，朝野一致对外，寻求美国依‘台湾关系法’协助抵抗也是符合台湾全体国人的最大利益。更希望借此让国际社会看到、听到、体认到，台湾朝野上下不求战，但也不惧战的决心。”

国民党主席江启臣亦在受访中表示，此次提案是请民进党政府要求美国落实“台湾关系法”，一旦台海发生战事，美方能具体采取什么样的外交、经济以及军事行动来协助台湾抵抗；“而民进党口口声声说现在是台美关系最好的时候，那为什么不复交？”对此，台总统府发言人张惇涵回应指，现阶段的台美关系，最重要的还是“一步一脚印”，持续深化包括国防、经贸、政治等各项领域的实质合作关系。他称，“只要方向正确、脚步踏实，台美会走得更稳健长远。”

张惇涵说，“总统府的立场向来坚定，期许台湾不分朝野‘对内良性竞争、对外团结一致’，‘我们有决心，国土主权寸步不让，我们也有决心，台湾一定会是区域和平稳定的良善力量’。”与此同时，台行政院长苏贞昌亦就此表示，“台湾会跟美国从有外交关系，到没有外交关系，都是国民党搞的，现在国民党终于良心发现，也是好事一桩。”