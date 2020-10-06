吉尔吉斯立法选举贿票引抗议 总统说下令不准开枪 官方被迫宣布选举无效

中亚和前苏联共和国的贫穷国家吉尔吉斯斯坦首都比什凯克（Bishkek）经历了混乱和暴力场面，反对派抗议刚刚结束的立法选举充斥总统阵营大面积贿选获胜，从昨天星期一开始，抗议民众不仅占领政府所在地白宫，并攻占议会，释放了被关押的反对派。吉尔吉斯斯坦全国选举委员会今天被迫宣布，立法选举结果无效。

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据本台消息说，吉尔吉斯斯坦选举委员会今天下令取消立法选举的结果。该结果被该国反对派质疑。前往该国督选监票的欧安组织特派团团长托马斯·博塞鲁普（Thomas Boserup）证实反对派的指控是可信的，本次选举中，大面积的贿票发生在总统支持的两个政党。

自星期一以来，聚集在首都Alo-Too中央广场上的数千名示威者，要求取消选举结果。选举委员会周二取消了立法选举的结果。

据当地消息说，昨晚比什凯克（Bishkek）混乱不堪，示威者冲破了政府机构大门，甚至入侵了吉尔吉斯斯坦所说的“白宫”即政府所在地。愤怒的民众随后席卷了议会，并释放了监禁中的前总统阿尔马兹别克·阿坦巴耶夫和其他反对派领袖。消息说总统府也遭到冲击。

据吉尔吉斯斯坦总统SooronbaïJeenbekov今天说，他仍然控制局势。而且总统声称已下达了不准开火和不准流血的命令。

警察显然没有遵守总统所说命令。消息说，示威民众与警方爆发冲突，至少1人死亡，590人受伤，有消息说，受伤者中很多也是安保警方人员。

据本台消息说，吉尔吉斯斯坦的比什凯克（Bishkek）已经经历了两次革命，在2005年和2010年，示威者成功地将被指控腐败的当局赶下了台。