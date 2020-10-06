四國外長會議：蓬佩奧力求印太統一價值觀戰線

備受矚目的美日印澳四國（Quad）第二次外長會議10月6日在新冠疫情全球大流行的背景下於日本東京召開。這不但是自去年9月的聯合國大會以來四國之間舉行的第二次外長會議，也是日本新首相菅義偉上台以來，日方舉行的首個重大外交活動。據會議現場傳來的資料顯示，來訪的美澳印三國外長已與菅義偉和日本外務大臣茂木敏充等日方官員舉行了面對面的會談。維護印太地區的安全、繁榮和穩定是這四個志同道合的民主國家會議關注的焦點。

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蓬佩奧等特朗普政府官員近來一直強調推行印太戰略的重要性，並得到諸如日澳等盟國，及印度等原本中立國家的認同和參與，但實際上所謂印太的這一地緣政治概念被送上國際舞台，還要追蹤到日本前首相安倍晉三時代。早在2007年，安倍晉三在其第一個首相任期內訪問印度期間，就曾在印度國會發表了題為《兩洋交彙》的演講。他在演講中稱，“太平洋和印度洋正作為自由和繁榮之海發生充滿活力的聯結，一個打破地理疆界的‘擴大的亞洲’開始形成。”同年，印度戰略學者庫拉納（Gurpreet S. Khurana） 提出了 “印度—太平洋”的概念，用以指代瀕臨印度洋和西太平洋的亞洲和東非國家這一地理政治區域。

到了2009年，美國作家羅伯特·卡普蘭（Robert D. Kaplan）發表的一篇題為《21世紀的中心舞台：印度洋上的對抗》使得印太的概念在國際關係學界和政策界成為了炙手可熱的話題。2013 年 1 月，再次擔任日本首相不久的安倍晉三就發表文章說，“我構想出 一種戰略，由澳大利亞、印度、日本和美國的夏威夷組成一個菱形，以保衛從印度洋地區到西太平洋地區的公海。我已經準備好向這個安全菱形最大限度地貢獻日本的力量。”同年2月，安倍在訪美期間於華盛頓發表演講時，再次提及“印太”概念。2016年8月，安倍在肯尼亞舉行的非洲發展會議上正式提出了“自由開放的印度洋—太平洋戰略”概念，更加明確地顯示出把亞太和印度洋地區作為整體性地理空間加以戰略統籌的意識。

根據安倍政府2016年提出的印太戰略，其內容指在太平洋至印度洋地區，共享民主、自由、法治和市場經濟等價值觀的國家展開合作。由日本、美國、澳大利亞和印度4個國家主導。在經濟和安保領域，日美澳印和亞洲各國正加深合作，意在從一定程度上對通過“一帶一路”、“21世紀海上絲綢之路”和南海軍事化等措施在亞洲不斷強化影響力和控制的北京形成牽制。特別是自2018年美中爆發貿易戰以來，雙邊關係更是在今年的疫情蔓延中加速為“新冷戰”似的意識形態對抗時，美國參與並主導這一基於價值觀的跨區域戰略的意圖也尤為明顯。與此同時，在疫情中戰狼外交的引導下，中國與日本和澳大利亞的關係也持續下滑。澳大利亞年初因向國際社會提出疫情追源問題在貿易關係上遭到中方報復，隨後兩國間更是發生了澳大利亞從中國緊急撤出外派記者和中方學者及記者被指影響澳洲內政而遭驅逐等事件。

澳大利亞總理莫里森還於7月宣布，斥資2700億澳幣以提升國防能力，包括網絡安全與國防軍事能力。他強調，在疫情後的時代，印太地區將更加失序，澳洲必要做好準備。對此，他在8月參加論壇活動時談到，“至關重要的優先事項是在印度太平洋建立持久的戰略平衡。讓志趣相投的國家更團結，更一致，更經常地採取行動。 統一戰線 ”。他介紹指，作為地區中的一員，澳大利亞也有所行動，為建造一個這樣的明天而努力。他還借用了達芬奇的名言以總結澳方的態度稱，“我已銘記行動之迫切性，知道還不夠，我們必須應用；願意還不夠，我們必須行動。”

另在對日問題上，北京在年內加大了就雙方爭議島嶼釣魚島附近海域的海警船巡次數，東海的歷史性問題從未得到解決。此外，疫情中日本與其他眾多國家所經歷的醫療物資短缺也使安倍在執政末期，發起了生產線從中國再轉移和迴流的倡議。正是在這種態勢下，菅義偉在擔任首相後首先選擇與莫里森和美國總統特朗普通話。在結束了與特朗普的通話後，菅義偉向媒體表示，他告訴前者，美日同盟是“地區和平和穩定的基石”。他續指，特朗普在通話中提到兩國之間的同盟應得到進一步的強化。此前，中國軍隊6月與印度軍隊在印中邊境爭議地區發生了數十年來最為血腥的一場暴力衝突。這也使原本就擔心北京過於強大致使地區內力量對比日益不均衡，及還需同時面對對抗巴基斯坦和中國可能的印度進一步需要尋求地緣政治的夥伴支持。

可以說，印度當今對印太地區這一民主國家統一陣線努力的投入，也是迫於形勢改變了其過去一直以不結盟為外交政策的主旨。值得一提的是，美國國務院中國問題顧問余茂春日前在參加一個香港問題主題研討會時，對美方的多邊主義戰略進行了介紹和總結。他強調，擁有共同的價值觀才是多邊主義的基礎，美國推行的是以價值觀為基礎的多邊主義，並一直敦促全球盟友組成對抗北京的民主陣線。他稱，一開始盟友們不情願，但如今挪威、瑞典、加拿大等更多盟友意識到了這一點，一個集體對付中國挑戰的多邊主義聯盟正在形成。余茂春說，“中國沒有擁有共同價值觀、可以信賴的真正盟友。朝鮮對中國來說基本沒什麼用。俄羅斯在和中國玩一場欲擒故縱的遊戲。所以中國更為孤立。”

蓬佩奧周二在與茂木敏充的會面中盛讚菅義偉是“正義的力量”，並稱“美國完全有理由相信，他作為日本首相會強化我們兩國經久不衰的同盟關係。”他對菅義偉最近有關建立“自由與開放的印度與太平洋地區”構想的表態提出歡迎。蓬佩奧說，“我再同意不過了。”據了解，茂木敏充與蓬佩奧的會面長達70分鐘。茂木敏充稱，與蓬佩奧在會談中就強化日美同盟達成一致。隨後，蓬佩奧還與菅義偉舉行了會談，確認美日緊密合作等政策方向。會談持續了約15分鐘。在與蓬佩奧的單獨會談後，菅義偉還跟美國、澳洲及印度3國外交部長會談。菅義偉在會上談到，“自就任首相以來，我已與3國領導人通過電話，交換了有意義的意見……接下來希望你們毫無顧慮地自由討論。”

菅義偉稱，在日本大力推動下，自由且開放的印度太平洋作為促進地區和平與繁榮的願景，已廣為國際社會周知，“我的政府也會持續確實地推動”。他還指，在疫情擴大的情況下，國際社會正面臨各式各樣的課題，正因為這樣的局面，共享這個願景的許多國家有必要進一步深化合作，繼續具體的合作。據悉，四國外長隨後的會議共耗時近3個小時。