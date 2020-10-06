特朗普凯旋出院自放好莱坞大片 拜登谴责 股市大涨

美国华盛顿时间2020年10月5日夜美国总统特朗普出院回到白宫，在大凉台摘下口罩向新闻界致意引发争议。

美国总统特朗普昨夜今晨凯旋式出院，并在推特自放好莱坞式回到白宫的影片，自封抗疫英雄。特朗普在推特中高调称自己战胜了新冠病毒，现在情况越来越好。特朗普说，他一直坚持伟大的美国人民不应当被病毒主宰命运，而应该不怕病毒。特朗普的言语，立即遭到民主党候选人拜登的谴责，指美国疫情死亡20万人，特朗普应当对死亡者家人说不怕病毒，可以自由出门。美国舆论对特朗普的英雄式出院做法意见两级分化。

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尽管特朗普的病情仍然有疑问，但是特朗普昨天稍晚离开医院，回到白宫。根据特朗普在推特上的影像，特朗普回白宫的车队，连同音乐配置，就像好莱坞式的军队凯旋般班师回朝。特朗普高调宣称自己痊愈，越来越好，战胜了新冠肺炎病毒。

特朗普还说，他两三天前就可以出院了，但是，遵循医嘱而继续在医院住院几天。

评论说，特朗普住院治疗，如同被禁锢难忍。他住院期间仍然多发推特，根本没有闲着。

特朗普说，他坚持不应当被病毒吓到，被主宰的立场。他说，伟大的美国人民应当战胜病毒，不怕病毒，应当自由出行。特朗普没有忘记叮嘱，他说当然应当保持小心谨慎。

特朗普抵达白宫，登上白宫二楼凉台，并很快摘下口罩。特朗普向采访的摄影记者招收致意，做胜利状。

民主党候选人拜登，立即向特朗普开火，他指责特朗普疯狂举动，在白宫不戴口罩，还要美国人自由出行。拜登说，不是不要害怕病毒，而是应当害怕病毒，美国人已经有20多万人因病毒死亡。特朗普如何向20万死亡者家人说不要害怕病毒，可以自由出行呢。

美国舆论对特朗普的凯旋做法，多有批评，但也有赞成。美国大选在即，特朗普希望通过战胜疫情的姿态，扳回民意颓势。无论特朗普怎么做，美国支持与反对者都大有人在。但此一搏结果如何，有待观察。

特朗普的疫情健康，目前仍然是未知数。法国专家认为，未来10天，特朗普病情变化都是观察点。特朗普接受医治，综合3种用药，其中包括内固醇药物，应当表明病情不轻。

至于特朗普出院，到底是医生的许可，还是特朗普的固执己见，评论指疫情与选情，特朗普坚持拼命一搏，表示没有可能。

另外，特朗普出院回到白宫，是否继续综合药物治疗，是否局限隔离在住宅区域以及椭圆办公室，情况也不明了。

特朗普病情好转消息传出后，世界股市明显上涨。