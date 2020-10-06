特朗普凱旋出院自放好萊塢大片 拜登譴責 股市大漲

美國華盛頓時間2020年10月5日夜美國總統特朗普出院回到白宮，在大涼台摘下口罩向新聞界致意引發爭議。

美國總統特朗普昨夜今晨凱旋式出院，並在推特自放好萊塢式回到白宮的影片，自封抗疫英雄。特朗普在推特中高調稱自己戰勝了新冠病毒，現在情況越來越好。特朗普說，他一直堅持偉大的美國人民不應當被病毒主宰命運，而應該不怕病毒。特朗普的言語，立即遭到民主黨候選人拜登的譴責，指美國疫情死亡20萬人，特朗普應當對死亡者家人說不怕病毒，可以自由出門。美國輿論對特朗普的英雄式出院做法意見兩級分化。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管特朗普的病情仍然有疑問，但是特朗普昨天稍晚離開醫院，回到白宮。根據特朗普在推特上的影像，特朗普回白宮的車隊，連同音樂配置，就像好萊塢式的軍隊凱旋般班師回朝。特朗普高調宣稱自己痊癒，越來越好，戰勝了新冠肺炎病毒。

特朗普還說，他兩三天前就可以出院了，但是，遵循醫囑而繼續在醫院住院幾天。

評論說，特朗普住院治療，如同被禁錮難忍。他住院期間仍然多發推特，根本沒有閑着。

特朗普說，他堅持不應當被病毒嚇到，被主宰的立場。他說，偉大的美國人民應當戰勝病毒，不怕病毒，應當自由出行。特朗普沒有忘記叮囑，他說當然應當保持小心謹慎。

特朗普抵達白宮，登上白宮二樓涼台，並很快摘下口罩。特朗普向採訪的攝影記者招收致意，做勝利狀。

民主黨候選人拜登，立即向特朗普開火，他指責特朗普瘋狂舉動，在白宮不戴口罩，還要美國人自由出行。拜登說，不是不要害怕病毒，而是應當害怕病毒，美國人已經有20多萬人因病毒死亡。特朗普如何向20萬死亡者家人說不要害怕病毒，可以自由出行呢。

美國輿論對特朗普的凱旋做法，多有批評，但也有贊成。美國大選在即，特朗普希望通過戰勝疫情的姿態，扳回民意頹勢。無論特朗普怎麼做，美國支持與反對者都大有人在。但此一搏結果如何，有待觀察。

特朗普的疫情健康，目前仍然是未知數。法國專家認為，未來10天，特朗普病情變化都是觀察點。特朗普接受醫治，綜合3種用藥，其中包括內固醇藥物，應當表明病情不輕。

至於特朗普出院，到底是醫生的許可，還是特朗普的固執己見，評論指疫情與選情，特朗普堅持拚命一搏，不是沒有可能。

另外，特朗普出院回到白宮，是否繼續綜合藥物治療，是否局限隔離在生活區域以及橢圓辦公室，情況也不明了。

特朗普病情好轉消息傳出後，世界股市明顯上漲。