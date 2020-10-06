经济不景气 金正恩号召会战80天

朝鲜领导人金正恩下令全国展开80天的「战斗」，以在明年1月朝鲜劳动党全国代表大会登场前，提振疲软的经济。

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据法新社今天报道称，金正恩下令「战斗」80天，力求党全代会前振兴经济。据朝鲜官方媒体说，金正恩是在执政的朝鲜劳动党一场会议上做出这项决定。2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行及近日水患，都让朝鲜本就不振的经济雪上加霜。

朝鲜在举行重大活动之前，下达强制性集体动员令有如家常便饭，民众往往必须工作超长时间，并被赋予额外职务。而且朝鲜惯于使用奋斗相关的军国主义语汇及概念，这类动员就常被称为「战斗」。但朝鲜中央通信社（KCNA）仅在韩语版本报导中使用「战斗」，在英语版本则改为较具外交意义的「运动」（campaign）一词。

据朝鲜中央通信社表示：「我们付出极大的努力，完成历史性壮举，勇敢克服今年空前的重大考验和种种困难，但我们不应为此沾沾自喜。」官方的宣传说，「我们仍面临不得轻忽的种种挑战，也还有许多必须在今年内达成的目标。」

据法新社说，人民在这类「战斗」的参与程度受到严密监视，这也是衡量对政体忠诚度的标准之一；但维权团体过去曾谴责类似政治运动是强迫劳动。