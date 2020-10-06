美国大选投票预创新高 400万人已投票 都投给谁现在无法知道

美国大选的提前投票数据显示，在11月前投票的美国人数量创下新高，这暗示特朗普总统与民主党竞选对手拜登之间的这场对决，选民投票率可能创下纪录高位。消息没有涉及任何投票流向内容。

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据路透社今天报道说，近400万美国人已投票，并指大选投票率料将创纪录新高。目前距离11月3日的大选还有四周时间，据U.S. Elections Project编制的提前投票数据，超过380万美国人已经投票，远超过2016年同期的约7.5万人。

佛罗里达大学负责该项目的Michael McDonald表示，出现这个变化是因为疫情背景下许多州扩大了提前投票和邮寄投票的渠道，同时选民也渴望能够对特朗普的政治前景产生影响。据Michael McDonald指出，“我们从来没有看到过这么多人这么早投票，”McDonald还说，“人们做出决定后投出选票，我们知道许多人很早已经做了决定，他们已经对特朗普做出评判。”

初期投票人数的激增促使McDonald预计，本次大选的总投票人数将约为1.5亿人，占合格选民总数的65%，为1908年以来最高。

路透社说，拜登在全国民调中的支持率领先特朗普，不过在关键州的民调显示，两人的差距缩窄。

据McDonald称，目前已报告的投票人数来自31个州；随着更多的州在未来几周开始提前现场投票和报告邮寄选票总数，这一数字将迅速攀升。除了大约六个州以外，其他所有州都在一定程度上允许选民提前现场投票。

该报道称，路透社与益普索上周所作的一项全国联合调查显示，全美已有5%的民主党人表示自己已经完成投票，相比之下已经投票的共和党人仅有2%。大约58%的民主党人计划提前投票，而40%的共和党人有此打算。