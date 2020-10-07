中国武攻台湾美国出不出兵 台湾国防部长说都完全靠自己

美国国务卿蓬佩奥日前接受日本媒体访问指出，只要能缓和区域紧张，美国会想方设法向台湾提供防卫，对此，台湾国防部长严德发表示，台湾的安全得靠自己，并展现自我防卫的决心。

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据美国之音今天报道说，中国攻台美国会协助？台国防部长称：安全靠自己。

美国国务卿蓬佩奥日前与日本、印度及澳大利亚外长举行四方会谈之际，接受《日本经济新闻》专访被问及如果中国攻打台湾，美国是否提供防卫？他表示，“只要能缓和区域的紧张，美国会想方设法的去做。” 对此，台湾国防部长严德发星期三在立法院接受媒体询问表示，台湾的安全主要还是要靠自己，“自己的国家自己救”。

据严德发说：“我们的国防安全要建立在自己的实力上面，所以在这一块我们会强化防卫作战的能力，以及展现自我防卫的决心。”严德发部长还说，毕竟自助才会人助，此外，只要有助于区域的和平稳定，台湾会和理念相近国家一起合作。

该报道说，美国一直是台湾最重要的军购来源，《路透社》日前报道，美国计划向台湾出售包括水雷、巡航导弹及无人机等武器，让台湾可以像刺猬般的难以攻打。台湾著名军事专家、前国民党立委林郁方表示，这些先进的武器系统，将大为提升台湾的防卫作战能力。台湾《自由时报》报道，中共军机从9月中至今持续袭扰台湾空域，台湾军机星期三清晨在西南空域进行广播驱离时，共机罕见回应称“台湾地区，请不要干扰我进行例行训练”。同一时间，空域外有三架美国空军KC135加油机，正由南中国海经巴士海峡返回冲绳嘉手纳基地。

据严德发部长就此指出，希望对岸能节制军机在台湾西南空域的袭扰及侵入，双方共同维护台海的和平与安全，不要改变现状、破坏现状。

严德发部长在立法院外交及国防委员会进行业务报告时还谈到，今年到目前为止，有217架次共机侵扰台湾空域，而台湾空军也出动了2972架次战机进行监侦拦截，耗费成本大约新台币255亿元(约合60亿元人民币)。

台湾立法院外交及国防委员会委员、在野党国民党立委陈以信表示，台海危机一旦爆发，时间将非常紧迫，美军是否能及时驰援，这是问题的关键所在。他说：“所以对台湾安全的保障，我们的确不能完全依赖其他人的协助，必须自立自强。”陈以信还指出，台美关系目前的进展，虽然对台湾的国防信心及能量有正面帮助，但是这不是百分之百的保证，更重要的是，政府在政策上要避战，让两岸关系重回和平稳定的局面，这才是国家安全最大的保证。