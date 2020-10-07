中國武攻台灣美國出不出兵 台灣國防部長說都完全靠自己

美國國務卿蓬佩奧日前接受日本媒體訪問指出，只要能緩和區域緊張，美國會想方設法向台灣提供防衛，對此，台灣國防部長嚴德發表示，台灣的安全得靠自己，並展現自我防衛的決心。

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據美國之音今天報道說，中國攻台美國會協助？台國防部長稱：安全靠自己。

美國國務卿蓬佩奧日前與日本、印度及澳大利亞外長舉行四方會談之際，接受《日本經濟新聞》專訪被問及如果中國攻打台灣，美國是否提供防衛？他表示，“只要能緩和區域的緊張，美國會想方設法的去做。” 對此，台灣國防部長嚴德發星期三在立法院接受媒體詢問表示，台灣的安全主要還是要靠自己，“自己的國家自己救”。

據嚴德發說：“我們的國防安全要建立在自己的實力上面，所以在這一塊我們會強化防衛作戰的能力，以及展現自我防衛的決心。”嚴德發部長還說，畢竟自助才會人助，此外，只要有助於區域的和平穩定，台灣會和理念相近國家一起合作。

該報道說，美國一直是台灣最重要的軍購來源，《路透社》日前報道，美國計畫向台灣出售包括水雷、巡航導彈及無人機等武器，讓台灣可以像刺蝟般的難以攻打。台灣著名軍事專家、前國民黨立委林郁方表示，這些先進的武器系統，將大為提升台灣的防衛作戰能力。台灣《自由時報》報道，中共軍機從9月中至今持續襲擾台灣空域，台灣軍機星期三清晨在西南空域進行廣播驅離時，共機罕見回應稱“台灣地區，請不要干擾我進行例行訓練”。同一時間，空域外有三架美國空軍KC135加油機，正由南中國海經巴士海峽返回沖繩嘉手納基地。

據嚴德發部長就此指出，希望對岸能節制軍機在台灣西南空域的襲擾及侵入，雙方共同維護台海的和平與安全，不要改變現狀、破壞現狀。

嚴德發部長在立法院外交及國防委員會進行業務報告時還談到，今年到目前為止，有217架次共機侵擾台灣空域，而台灣空軍也出動了2972架次戰機進行監偵攔截，耗費成本大約新台幣255億元(約合60億元人民幣)。

台灣立法院外交及國防委員會委員、在野黨國民黨立委陳以信表示，台海危機一旦爆發，時間將非常緊迫，美軍是否能及時馳援，這是問題的關鍵所在。他說：“所以對台灣安全的保障，我們的確不能完全依賴其他人的協助，必須自立自強。”陳以信還指出，台美關係目前的進展，雖然對台灣的國防信心及能量有正面幫助，但是這不是百分之百的保證，更重要的是，政府在政策上要避戰，讓兩岸關係重回和平穩定的局面，這才是國家安全最大的保證。