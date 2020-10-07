台湾国葬李登辉 选五指山长眠地

台湾前总统李登辉奉安礼拜今天上午圆满结束，仪式简单肃穆、庄严隆重；总统蔡英文、副总统赖清德进行礼敬仪式，台湾基督长老教会举行礼拜，家属恭扶骨罐入圹，国防部鸣葬枪、号兵司吹安息号，李登辉就此长眠五指山。

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据中央社今天报道，台湾前总统李登辉奉安礼拜今天上午圆满结束，仪式简单肃穆、庄严隆重；总统蔡英文进行礼敬仪式。

李登辉7月30日辞世，享耆寿98岁，今天上午举行奉安礼拜，全国公务机关下半旗一天。总统府尊重李登辉家属意愿，奉安礼拜仅有李登辉家属参加，不另邀请贵宾，也不对外开放民众参加。

据该报道，李登辉移灵车队今天上午自翠山庄出发，李登辉的孙女李坤仪身着黑衣手捧骨灰坛、李坤仪夫婿赵赞凯手捧李登辉遗照，李登辉女儿李安妮等家属也随行送别李登辉最后一程。移灵车队由警车与宪兵重机车队开道，抵达五指山国军示范公墓后，国军示范乐队、倒背枪礼兵、捧褒扬令及旗盒礼兵依序排列，后方接续由牧师、家属列队，乐队奏丧礼进行曲。

中央社说，总统蔡英文率副总统赖清德、总统府秘书长李大维、总统府副秘书长李俊俋、内政部长徐国勇以及国防部相关将领等陪礼者迎灵。

送行人员安放十字架、遗像、国旗盒、褒扬令及骨罐；李登辉家属在灵前献花行三鞠躬礼，再由蔡总统礼敬献花行三鞠躬礼，随后由主礼官副总统赖清德率陪礼人员行三鞠躬礼。

李登辉奉安礼拜由台湾基督长老教会济南教会主礼牧师黄春生及司礼长老阙盟昌主持，进行宣召、讲道等基督教仪程。

据该报道，李登辉家属并肩而坐，聆听主礼牧师讲道；黄春生提到，李登辉效法耶稣基督，为爱台湾献身这片土地；他说，李登辉曾希望将骨灰洒在玉山，这表达对台湾土地的认同要与土地融为一体，他期待李登辉的玉山精神能感召台湾人为爱台湾而献身在这片土地，无论先来后来，认同台湾、融入土地，活出玉山精神；李登辉希望台湾民主更深化、台湾人民更团结，这是对台湾爱与献身的最后寄语。