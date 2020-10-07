吉尔吉斯斯坦选举危机引发动荡扩大 现内战阴影

吉尔吉斯斯坦局势愈发引发担忧，尽管吉尔吉斯斯坦刚刚上任的政府总理辞职下台，昨天晚上紧急任命了新总理，但是全国局势没有平息，相反各地暴力风起云涌，武装威胁也扩大，评论担心吉尔吉斯斯坦局势失控，不排除有南北内战危机。

广告 继续浏览后续

据本台报道，尽管任命了新总理，暴力仍然在蔓延。自周日举行有争议的立法选举以来，吉尔吉斯斯坦的动荡趋势加速了。抗议活动升级为与警察发生冲突后，至少有1人死亡，数百人受伤，抗议活动被取消。在星期二晚上，由争议选举后产生的政府总理辞职了，该选举结果已经由全国选举委员会宣布无效，该选举被指控有大面积贿票。昨天晚上新任命的总理，是一名民族主义者，他早前遭当局以腐败罪投入监狱。本次示威者冲击政府所在地白宫，议会，也从监狱里释放了多名反对派人士，包括新任总理萨迪尔·贾帕罗夫（Sadyr Japarov），以及前总统阿尔马兹·别克·阿坦巴耶夫（Almaz-bek Atambayev）。

贾帕罗夫是在首都比什凯克的一家酒店举行的一次特别议会会议上被任命的，该议会由抗议者占领。

据当地消息，吉尔吉斯斯坦各地出现骚动，武装团伙四处活动，局势有失控的危险。尽管总统称掌控局面，但分析担心总统地位脆弱。此次选举危机由总统支持的政党贿票引发。而且该国近年来多次政治运动，民众抗议推翻多个总统与政府。吉尔吉斯斯坦问题专家还担心，该国不排除南北对立，出现内战的危险可能。