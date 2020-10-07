特朗普疫情扑朔迷离之际 美国大选今聚焦副总统候选人辩论 采玻璃挡板

美国总统大选共和党副总统候选人彭斯与民主党副总统候选人贺锦丽2020年10月7日在盐湖城举行电视面对面辩论。

美国总统大选共和党民主党候选人预计举行3场面对面电视直播辩论，已经举行的一场引发新冠病毒传染的深度怀疑，而仅有的一场共和党与民主党副总统候选人的电视辩论，原先只是配角地位，今天上场却悄然变得重要，因为美国疫情泛滥，美国民众对特朗普染疫情况公报多有怀疑不相信，因而更多关注两位副总统候选人的辩论。

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据路透社引述消息人士报道，美国两党副总统候选人辩论将竖立玻璃挡板以防疫。该消息人士称，美国副总统彭斯和民主党副总统候选人贺锦丽(Kamala Harris)在周三辩论时，两人间将有一道树脂玻璃挡板隔开，以减少新冠病毒传播的风险。

这场两党副总统候选人间唯一安排的一场辩论将在盐湖城举行。

该报道说，最近几天贺锦丽和彭斯的新冠病毒检测都是阴性。彭斯周末时在家工作，没有到白宫。几名白宫职员及包括三名美国参议员在内的一些共和党伙伴都检测出阳性反应。

彭斯的发言人米勒(Katie Miller)稍早在一份声明稿中表示，“如果贺锦丽参议员希望在她周围围上堡垒，那就来吧。”

贺锦丽的发言人辛格(Sabrina Singh)发推文回道，“有趣的是，@VPComDir米勒嘲笑我们在辩论台上想要有树脂玻璃挡板，当她自己的老板据称是要主管新冠疫情专门小组的，应该也要提倡这么做。”