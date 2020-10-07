特朗普确定参加第二场总统辩论，拜登表示如果特朗普仍带病毒辩论不该举行

当地时间10月6日，特朗普竞选团队宣传总监默特（Tim Murt）在一份声明中表示，除非有不确定因素，特朗普将前往迈阿密参加10月15日的总统候选人辩论。特朗普本人在当天早些时候也表示将参加辩论。

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但是，目前尚不清楚特朗普是否能达到参加辩论的健康条件，以及并不确定将其他与会人员暴露于病毒的风险。

美国疾病控制与预防中心（CDC）指南指出，轻度至中度新冠肺炎确诊的成年患者在24小时内不发烧且其他症状有所改善，可以在症状首次出现后10天左右现身在公共场合。第二次总统候选人辩论会时间距离特朗普首次透露他的诊断时间为13天。

白宫医生康利（Sean Conley）7日上午发布备忘录，称“总统今天早晨说‘我感觉很好’”，特朗普身体检查数据都保持稳定正常，已经不发烧超过4天，无症状超过24小时；自从5日出院后，特朗普也不再需要或接受氧气补充。

另据 CNN 发布的消息，民主党总统候选人拜登当地时间6日表示，如果特朗普仍然携带新冠病毒，那么就不应该举行第二场大选辩论。

拜登对记者称，他期待参加辩论，但他认为我们必须遵循非常严格的规定，已经有太多的人被感染了，这是个非常严重的问题。他补充说，最终是否及何时参加辩论，他会听从医学专家的建议。

第二、三场总统候选人辩论原定于10月15日和22日在佛罗里达州迈阿密和田纳西州纳什维尔举行。