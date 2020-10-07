特朗普確定參加第二場總統辯論，拜登表示如果特朗普仍帶病毒辯論不該舉行

當地時間10月6日，特朗普競選團隊宣傳總監默特（Tim Murt）在一份聲明中表示，除非有不確定因素，特朗普將前往邁阿密參加10月15日的總統候選人辯論。特朗普本人在當天早些時候也表示將參加辯論。

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但是，目前尚不清楚特朗普是否能達到參加辯論的健康條件，以及並不確定將其他與會人員暴露於病毒的風險。

美國疾病控制與預防中心（CDC）指南指出，輕度至中度新冠肺炎確診的成年患者在24小時內不發燒且其他癥狀有所改善，可以在癥狀首次出現後10天左右現身在公共場合。第二次總統候選人辯論會時間距離特朗普首次透露他的診斷時間為13天。

白宮醫生康利（Sean Conley）7日上午發布備忘錄，稱“總統今天早晨說‘我感覺很好’”，特朗普身體檢查數據都保持穩定正常，已經不發燒超過4天，無癥狀超過24小時；自從5日出院後，特朗普也不再需要或接受氧氣補充。

另據 CNN 發布的消息，民主黨總統候選人拜登當地時間6日表示，如果特朗普仍然攜帶新冠病毒，那麼就不應該舉行第二場大選辯論。

拜登對記者稱，他期待參加辯論，但他認為我們必須遵循非常嚴格的規定，已經有太多的人被感染了，這是個非常嚴重的問題。他補充說，最終是否及何時參加辯論，他會聽從醫學專家的建議。

第二、三場總統候選人辯論原定於10月15日和22日在佛羅里達州邁阿密和田納西州納什維爾舉行。