特朗普看好与国会民主党的经济振兴谈判 美股3大指数开盘走高

法新社8日报导：美国总统特朗普8日认为：就疫情下新一轮经济振兴措施与民主党籍国会议员达成协议，有着“很大的”希望。

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美国国会众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）及财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）数周来为一项庞大的纾困新方案进行协商，但双方在支出额度上意见不一。特朗普出院后在6日傍晚突然叫停这一国会协商，并指责佩洛西没有诚心谈判。在受到两党及企业领袖强烈抗议后，特朗普又改变立场。

特朗普8日表示：“我们已展开一些非常富有成效的谈判”，特别是在对航空业者的援助，以及发给劳工的1200美元振兴支票等议题上，有望取得进展。他说：我们谈论的是比援助航空业者规模更大的协议，我认为，我们很有大的希望办成一些事情。

特朗普认可振兴经济新方案谈判已有进展后，美股3大指数8日开盘走高。美东时间上午9时42分，道琼工业指数上扬71.71点或0.25%，达到28375.17点。 科技股那斯达克指数涨升61.00点或0.54%，达到11425.59点。标准普尔指数9时32分涨17.11点或0.50%，达到3436.56点。