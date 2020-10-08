特朗普看好與國會民主黨的經濟振興談判 美股3大指數開盤走高

法新社8日報導：美國總統特朗普8日認為：就疫情下新一輪經濟振興措施與民主黨籍國會議員達成協議，有着“很大的”希望。

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美國國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）數周來為一項龐大的紓困新方案進行協商，但雙方在支出額度上意見不一。特朗普出院後在6日傍晚突然叫停這一國會協商，並指責佩洛西沒有誠心談判。在受到兩黨及企業領袖強烈抗議後，特朗普又改變立場。

特朗普8日表示：“我們已展開一些非常富有成效的談判”，特別是在對航空業者的援助，以及發給勞工的1200美元振興支票等議題上，有望取得進展。他說：我們談論的是比援助航空業者規模更大的協議，我認為，我們很有大的希望辦成一些事情。

特朗普認可振興經濟新方案談判已有進展後，美股3大指數8日開盤走高。美東時間上午9時42分，道瓊工業指數上揚71.71點或0.25%，達到28375.17點。 科技股那斯達克指數漲升61.00點或0.54%，達到11425.59點。標準普爾指數9時32分漲17.11點或0.50%，達到3436.56點。