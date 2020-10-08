美国副总统候选人直播辩论温文但唇枪舌弹

2020美国大选唯一一场副总统候选人辩论美国时间7日稍晚登场，共和党籍的副总统彭斯与民主党候选人贺锦丽辩论对垒，相较特朗普与拜登的上周辩论大乱斗，场面相当平和，但言辞里双方都锋芒毕露。据法新社，双方激辩，因贺锦丽开篇就攻击特朗普政府的疫情政策完全失败，引导整场辩论充满硝烟。路透社说，但这场辩论似乎不太可能改变竞选轨迹，因为两位候选人都回避了某些问题，不过都避免那种会成为头条新闻的失态。

广告 继续浏览后续

据路透社消息，在周三的美国大选副总统辩论会上，现任副总统彭斯与民主党挑战者贺锦丽开场不久就针对特朗普政府的抗疫表现展开交锋，而且不断进行激辩。此时白宫仍在努力遏制这场感染了总统和多名政要的新冠疫情。

这场辩论涉及许多政策，与上周混乱的总统辩论会截然不同。贺锦丽从医疗、经济，再到气候变化和外交政策等领域发起攻击，而彭斯则对共和党政府将近四年的执政表现进行辩护。

据贺锦丽在盐湖城犹他大学举行的辩论会上开场表示，“美国人民已经见证了我们国家历史上最失败的一届政府是什么样子。”彭斯对此作出回应，为美国政府抗击疫情的举措进行辩护，包括特朗普在1月底对中国实施旅行限制的决定。当时中国是疫情的震中。彭斯说，“我希望让美国人知道，从一开始，特朗普总统就把美国人的健康放在首位。”

两位候选人之间相距12英尺(3.6米)，中间还隔着有机玻璃，这让人想起这场已夺去21万美国人生命并摧毁美国经济的疫情。

贺锦丽扮演了作为副总统候选人的传统攻击角色，指责特朗普政府试图在大流行期间废除平价医疗法案，并指责特朗普在担任总统期间每年只缴纳750美元的联邦所得税。“当我听说此事时，我还问，‘你说的是75万美元吗？’”贺锦丽说，她指的是纽约时报的调查。“答案是‘不是，是750美元’。”彭斯试图把焦点转至经济和税负政策来反击她，彭斯说：“拜登上任第一天就会调高你的税负。”贺锦丽回应称拜登誓言不会对年收入少于40万美元的人加税。

彭斯还断言拜登将禁用压裂开采技术，而且会力行民主党自由派人士所支持的大规模环保提案“绿色新协议”(Green New Deal)。不过，拜登已经表态会拒绝这么做。

与上周三的总统辩论会一样，副总统辩论会的话题主要围绕疫情大流行及其导致的经济下滑。

据路透社说，在被问及潜在疫苗时，贺锦丽称她只相信科学家的话，而不是特朗普讲的话，这位总统过去曾经鼓吹过未经证实的治疗方法。贺锦丽称，“如果是医生说我们该用什么疫苗，我肯定打头阵去排队等着用，”她说。“但如果是特朗普说的，那我绝对不用。”

彭斯予以回击，指责贺锦丽削弱公众对疫苗的信心。彭斯指责说，“我认为这是不对的，”他说。“别再拿人民的性命去玩弄政治了。”

据路透社，贺锦丽是出现在主要政党总统选票上的首位黑人女性。她还在种族问题上攻击彭斯，批评特朗普在上周与拜登辩论时拒绝了谴责白人至上主义者的机会。作为回应，彭斯则指责媒体将特朗普的话断章取义，并称特朗普已多次否定种族主义团体。

特朗普和拜登的年龄分别为74岁和77岁，无论谁当选都将成为美国历史上年纪最大的总统。这使得副总统竞选辩论更加受到重视，彭斯与贺锦丽都想展现出，自己有能力在需要时担负起总统职责。特朗普近期确诊新冠肺炎，让这一问题更加突出。这两名候选人也正努力争取各自党内的地位，不论11月选举结果为何，两人都被视做未来可能角逐总统大位的人选。

据该报道称，拜登在全国性的民调中领先特朗普，路透/益普索对可能的选民所做的最新调查中，拜登支持率领先特朗普的幅度达12个百分点。调查显示，在一些可能成为决定选举胜败的州，两人的差距没有那么大，不过路透/益普索周三调查显示，在关键的佛罗里达州，拜登的支持率领先。

贺锦丽站上她政治生涯的最大舞台。她是加州参议员，拜登在8月选择她担任副手。她是移民的女儿--父亲来自牙买加，母亲来自印度；她也是首位被主要政党提名为副总统候选人的黑人女性，也是首位亚裔获得此一提名。法新社说，若胜选将成为白宫史上最位高权重女性的贺锦丽，完全不浪费时间，猛批川普防疫失职；新冠疫情在美国夺命逾21万，高居全球第一。

彭斯曾经担任众议员及印第安纳州州长，也曾是一名保守派电台主持人，他在2016年大选与当时的民主党副总统提名人凯恩(Tim Kaine)辩论，而在特朗普混乱的任期当中，彭斯不断地为特朗普辩护。据法新社，彭斯还痛批，若拜登与贺锦丽胜选，将意味美国人需缴更多税、社会有更多管制、禁止开采油页岩、放弃化石燃料、重创美国能源、让美国经济屈服于中国等。