陈同佳案炒声仍飞飘 联系窗口口水战外 台湾再加新方式

回应香港保安局长李家超7日称，陈同佳赴台的主导权在于台方，对方需明确批准入境，台湾陆委会发言人邱垂正今天8日直言，已公布单一联系窗口近一年，但均无收到港府、犯嫌代理人、犯嫌的具体行动，另若他要至驻港办事处“递件申请”，台湾政府也会依法处理，因此此案的关键，仍在于“港府的责任感与陈嫌真实的投案意愿。”

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据东森新闻今天报道，陈同佳投案第二条路！台湾陆委会：可至台驻港办事处“递件申请”。消息说，港男陈同佳2018年来台旅游时杀害女友潘晓颖，近日港方传出陈同佳表示，将在10月内来台投案，再次引发台港官方角力。针对陈同佳来台投案事宜，香港保安局长李家超7日表示，陈同佳赴台的主导权在于台方，对方需明确批准陈同佳入境，提供签证及赴台日期等细节，而后香港可透过警务合作机制提供协助。他并重申，特区政府未与台方建立所谓联系窗口。

邱垂正8日回应重申，台方将杀人嫌犯绳之以法，彰显司法正义的立场一贯而坚定，如果犯嫌确定要来台湾面对司法，随时可以透过联系窗口联络，台方已准备就绪，一切依法处理，强调该透过台港警务合作设立的窗口，是最直接的方式。

因此对于港方喊话，邱垂正指出，对于港府或犯嫌代理人，各种投案的前提，或是假设性的说法或模式，本会没有进一步的说明或评论，重申“我们希望犯嫌及港府拿回出实际具体行动，与我窗口联系。”

媒体提问，陈同佳是否可以转机方式来台自首，或是直接至台驻港办事处办理签证。邱垂正说，由于疫情的边境管制措施，若陈嫌无签证，不可能以任何方式来台，若需要办理签证，就请与窗口联系，或是“递件申请。”邱垂正表示，处对于任何申请来台签证的递件，如若对方透过此方式联系，台湾驻港办事都会依法给予必要的处理；台方也多次强调，台港双方应以平等、尊严、互惠为前提，展开实质的司法互助合作，以打击跨境犯罪行为。

东森新闻说，据了解，由于港方去年10月即传出陈同佳有来台投案意愿，陆委会表示，台港警方早在去年10月下旬已相互提供联络窗口，相关资讯也经台湾刑事局透过香港警务处转知陈同佳，电话号码为02—27535440，但经过一年，均无收到对方的具体讯息。