特朗普称不满蓬佩奥未能即时解密希拉里邮件 蓬：我们正在照做

美国总统特朗普10月8日在接受福克斯新闻专访时，就前国务卿希拉里在美国国务院任职期间发生的“电邮门”所涉及信息，未能依照他的命令得到即时解密而表达了对现任国务卿蓬佩奥的不满。对此，蓬佩奥9日在采访中表示，“我们正在解密相关信息，使美国人民都能对此有所知情。”

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特朗普周四在接受福克斯商业频道主持人，玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo ）的《与玛丽亚共度晨光》节目的专访时谈到，4年前美国总统大选前发生的希拉里“电邮门”事件的电邮仍保留在国务院，作为部门领导，蓬佩奥尚未将这些信息公之于众，这则令人“非常伤心”。特朗普说，“事实上，我就这一问题对他并不十分满意”。他续指，不明白为什么蓬佩奥还未将这些有关希拉里“电邮门”的信息公之于众。特朗普说，“忘了它们是机密文件的事实，开始（解密）吧”。他还在周五早上受访时再次提及希拉里曾私自删除了34000多封邮件，“不管它们是否是非常具有保密性的文件”，应被公之于众。

距离美国大选仅剩三个多星期的时间，特朗普已在10月6日下令不经修改地解密所有涉及美政府对“通俄门”调查的文件，以及有关希拉里“电邮门”事件的联邦调查文件。蓬佩奥周五在接受福克斯新闻专访时被当面问到了这一问题。主持人问，“国务院现在对希拉里邮件问题的调查进展到何种程度？”。对此，蓬佩奥表示，自己担任国会议员期间曾参与过众议院班加西委员会对希拉里“电邮门”的调查。他说，“我们拥有这些邮件，我们正在披露它们。我们将把这些所有的信息都公布于众，让美国人民都能看到”。

蓬佩奥还再次介绍了希拉里“电邮门”的事件经过，后者如何在担任国务卿期间将秘密信息存在个人邮箱的服务器上。他称，“希拉里应从未这样干，是不可被接受的行为”。他并指俄罗斯、中国和朝鲜都希望能获取这样的信息，而希拉里在担任国务卿期间在这方面有所渎职。面对主持人追问，总统拥有解密任何文件的权力，“如果他愿意的话，他是否能公布这些（邮件）”。对此，蓬佩奥回答说，“绝对是这样的，我们将到达那一部，我们将披露这些信息使所有的美国人都能看到。”

面对主持人随后提出，如此披露秘密信息，是否会存在安全隐患？蓬佩奥指，从跟随特朗普过去的近4年经验来看，其从不会将相关的工作人员置于险境。他说，“我们将以保护情报来源的方式将这些信息公布”。面对这一程序是否会在大选前完成的追问，蓬佩奥回答说，“我们将尽快进行”。据悉，特朗普在周四的采访中还表达了对另两名重要内阁成员，司法部长巴尔和联邦调查局局长克里斯托弗·雷的不满。分析人士指，这则是因为在特朗普看来，巴尔未能尽快对“通俄门”调查中民主党人可能存在的犯罪行为展开调查，而克里斯托弗·雷日前在国会出席有关大选安全的听证期间多次强调俄罗斯干预今年大选的风险。俄罗斯和“通俄门”则是民主党人最喜欢的选战话题和境外假想敌。