蔡英文双十演说：坚持主权民主 有决心维持两岸稳定

台湾总统蔡英文将于10月10日发表今年的“双十演说”。据悉，她将在演讲中强调，坚持主权及民主的原则不变，但策略上将灵活应变，更将积极参与未来国际和区域新秩序的建立。就印太地区及两岸局势变化，她还会指出要坚守原则，有决心维持两岸关系的稳定，但 这是彼此共同的责任。

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据中央社报导，中华民国109年国庆典礼将于当地时间周六上午举行。其主题是“2020民主台湾．自信前行”，活动期间将由“在台防疫有功代表及台北医学大学合唱团共同领唱国歌，防疫英雄车队，以及F-16V、雷虎小组等战机过场等演出。”作为活动的重要环节，蔡英文届时的讲话内容也备受注目。据台总统府传出的消息，蔡英文演讲的主题已定为“团结台湾，自信前行”，内容分为4个部分。她将在第一部分中提出，台湾防疫成果贡献国际，并会感谢防疫英雄对台湾的付出，也将以此阐述全球疫情危机，让国际社会看见台湾“坚韧之岛”的面貌，越来越清晰，也比过去任何时期都更加亮眼。

此外，蔡英文会在第二部分阐述新形势下的“新台湾经济战略”。她会说明，“台湾虽是疫情下全球少数维持经济正成长的国家，但全球疫情仍严峻的情势下，必须对疫情后的全球经济发展，在过去各项产业政策及国际经贸合作基础上超前部署，打造台湾人期待的新台湾经济”。报导指，所谓新台湾经济则包括3大策略：“第一、全方位投入供应链重组，让台湾成为全球供应链不可或缺的关键力量；第二、打造台湾成为国际资本、人才及数位技术汇聚的重镇；第三、全力落实经济社会的均衡发展，让台湾经济发展的成果让全体国人所共享。”

随后，蔡英文会在第三部分指出，“以坚实国防维护国家安全。她将再次强调，坚实的防卫决心和实力，才能保障国家安全并维护区域和平”。她也将再次揭示打造坚实国防的重点任务，诸如：“强化防卫战力现代化、加速提升不对称战力、提升国军专业素养、建立有效后备战力等，并与周边国家强化安全伙伴角色，透过各项方案，让全民国防更为坚实，以维护国家安全。”

另在第四部分，蔡英文将提出台湾用积极作为参与区域合作。她将会强调，要将变局的试炼，转化为历史的机遇。坚持主权及民主的原则不变，但策略上将灵活应变，更将积极参与未来的国际和区域新秩序的建立，不但要维持和平及促进繁荣发展，也要将进步及良善的价值，推广到全世界。

值得注意的是，面对当前全球都高度关注的印太及两岸局势变化，蔡英文将重申坚守原则，有决心维持两岸关系的稳定，但这是彼此共同的责任。演讲最后，她会表示，台湾人民对于和平稳定与繁荣永续的主流民意正趋向一致。讲话中，蔡英文预计还会对国民党近日在台立法院中采取的相关表态提出赞赏，并将强调“团结的台湾将是强大的台湾，各政党对内民主竞争、对外团结一致，引领台湾前进。”