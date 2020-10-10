民主党前驻华大使：拜登若当选美中关系将得到重置

曾在2014至2017年美国前总统奥巴马任期内担任过驻华大使的马克斯·鲍克斯(Max Baucus)10月8日在受访时表示，如若民主党总统候选人拜登当选美国总统，美中关系将得到重置，拜登也将以“更为传统的”方式处理与北京的关系。

广告 继续浏览后续

作为由特朗普总统任命的布兰斯塔德（Terry Branstad）大使的前任，鲍克斯在采访中称，“对于中国问题，我认为你将看到一些重置”。他在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时说，“你会看到总统采用静默外交，拜登不会使用他的推特帐户来影响外交政策。 相反，它将（表现得）更加传统”。作为民主党内声援拜登当选的前资深参议员和支持者之一，鲍克斯认为拜登在上台后会更愿意与西方的盟友合作，包括亚洲的日本、韩国和澳大利亚。他说，“这是拜登总统任下的一大区别”。

鲍克斯说，如果拜登赢得选举，他将首先将注意力集中在处理美国国内问题。他续称，“拜登将不急与中国重建关系。他将首先专注于美国经济，首先专注于找回就业，专注于战胜病毒。”此外，鲍克斯补充说，“即使我们看到（美中之间）有许多重要的政治言论你来我往，但我认为（双方的）关系比表面上更为牢固”。他指出，这是因为美中两国相互都存在投资和商业利益。他说，“这是一个互补的经济关系”。鲍克斯说，“中国人希望买我们的大豆养猪，他们希望在中国生产半导体，我们美国人希望能够将大豆卖给中国的猪商。我们想卖出我们的半导体。”