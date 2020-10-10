罕見！美國總統大選15日第二場辯論宣告取消

美國總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）美東時間10月9日宣布，原定15日登場的第二場總統大選辯論被確認取消，該機構將全心準備預計於22日在田納西州舉行的第三場辯論會。

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聲明指，特朗普和拜登的競選團隊都已在15日原定第二場總統辯論當天宣布了新的計畫。該機構表示，“現在明顯的是15日將不會有辯論，委員會將注意力轉向為22日最後的一場總統辯論進行準備”。此前，得到兩黨支持的非盈利機構，美國總統辯論委員會8日表示，將改變原計畫於15日舉行的辯論的形式，以使兩位候選人能在線上參加辯論。

隨後，特朗普在接受福克斯新聞台採訪時表示，線上辯論的形式令人“無法接受”。他說，“我不會把我的時間浪費在虛擬討論中。”此外，特朗普競選團隊經理史蒂芬（Bill Stepien）亦稱，線上辯論會這種形式是向拜登提供幫助的“可悲的借口”。不少共和黨籍國會議員和政治人物也相繼通過推特批評gai委員會傾向民主黨人和拜登，已不再中立。此前，有聲音擔心拜登在面對特朗普辯論時會吃虧，而二人的首場辯論則因現場紀律難以維持，而令不少人大跌眼鏡。