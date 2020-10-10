罕见！美国总统大选15日第二场辩论宣告取消

美国总统辩论委员会（Commission on Presidential Debates）美东时间10月9日宣布，原定15日登场的第二场总统大选辩论被确认取消，该机构将全心准备预计于22日在田纳西州举行的第三场辩论会。

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声明指，特朗普和拜登的竞选团队都已在15日原定第二场总统辩论当天宣布了新的计划。该机构表示，“现在明显的是15日将不会有辩论，委员会将注意力转向为22日最后的一场总统辩论进行准备”。此前，得到两党支持的非盈利机构，美国总统辩论委员会8日表示，将改变原计划于15日举行的辩论的形式，以使两位候选人能在线上参加辩论。

随后，特朗普在接受福克斯新闻台采访时表示，线上辩论的形式令人“无法接受”。他说，“我不会把我的时间浪费在虚拟讨论中。”此外，特朗普竞选团队经理史蒂芬（Bill Stepien）亦称，线上辩论会这种形式是向拜登提供帮助的“可悲的借口”。不少共和党籍国会议员和政治人物也相继通过推特批评gai委员会倾向民主党人和拜登，已不再中立。此前，有声音担心拜登在面对特朗普辩论时会吃亏，而二人的首场辩论则因现场纪律难以维持，而令不少人大跌眼镜。