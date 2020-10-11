中国古巴等篤定入选联国人权委会全球人权组织吁阻止

下星期二联合国人权委员会将进行改选，一个由欧美非政府组织组成的联盟呼吁联合国会员国必须阻止中国、古巴、俄罗斯、沙特阿拉伯、巴基斯坦以及乌兹别克当选成为这个委员会的成员国。这个非政府组织联盟认为上述国家本身的人权纪录以及在联合国有关人权议题的投票纪录在在证明他们“欠缺资格”成为联合国人权委员会的成员。

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位于日内瓦的“联合国观察”行政总裁纽尔（Hillel Neuer）说：“投票给这些独裁国家作为联合国仲裁人权议题的法官，等于是找一群纵火狂担任救火员。”联合国观察、人权基金组织以及瓦伦伯格人权中心日前发表一份30页的联合报告，内容详细列出上述国家践踏人权的纪录。

根据这份报告指出，古巴和俄罗斯在其所属的地区，尽管技术上需要97票赞成才可入选，但由于该区缺乏竞争对手，他们基本上已笃定当选。

亚洲区是唯一有竞争的地区，4个空缺有5个竞选国，但纽尔说：“由于中国、巴基斯坦、沙特阿拉伯在联合国拥有强大的势力，他们也差不多肯定当选。”

他说：“联合国最高的人权组织将选出一个政权，它把100万维吾尔人关进集中营、逮捕和打压向外发出病毒警报的人以及扼杀香港自由，在逻辑上这荒谬的，在道德上是猥亵的。”

纽尔又说：“沙特阿拉伯2019年一共执行184宗行刑，俄罗斯暗杀记者和毒害意异见者，而古巴是一个警察国家。”

瓦伦伯格（Wallenberg）人权中心主任、前加拿大司法部长科特勒（Irwin Cotler）说，全球民主国家必须联手维护联合国人权委员会成立的宗旨，而非助纣为虐。