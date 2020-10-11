中国海警船在钓鱼岛水域欲接近日本渔船

中国与日本有争议的钓鱼岛

根据日本第11管区海上保安本部(那霸市)的消息，在10月11日上午10点47分左右到48分左右，在冲绳县石垣市的钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）的大正岛海上，日本认为是领海的区域，中国2艘海警船相继进入。显示出要接近该岛海面上的日本渔船（9·7吨，船员3人）的动向，日本海上保安厅巡视船进入中国海警船和渔船之间，确保日本渔船的安全。中国海警船进入日本认为是领海的区域是8月28日以来首次。

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日中最近围绕钓鱼岛问题又发生对抗。

日本冲绳县石垣市10月1日把该市行政区划所含的钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）地址的名字从“登野城”变更为“登野城尖阁”。市议会6月以多数赞成通过了更改名字的议案。主张拥有主权的中国大陆和台湾对此表示抗议和反对。

中国国家海洋局所属“国家海洋信息中心”，10月3日开始，在钓鱼岛专题网（www.diaoyudao.org.cn）。正式开通上线钓鱼岛数字博物馆。

日本官房长官加藤胜信在10月5日午前的记者会上表示，已通过外交渠道要求中国政府削除该网站。

加藤指出：中国方面没有将我国固有的领土尖阁诸岛做成网页的理由。这种基于中国方面单方面的主张是完全不可接受的。

在10月9日中国外交部发言人华春莹主持的例行记者会上，《环球时报》记者问：10月5日，针对中国钓鱼岛数字博物馆，日本内阁官房长官加藤胜信称，“中方没有资格开设钓鱼岛相关网站，日方已通过外交途径对此表示抗议”。我还了解到，10月1日，日本冲绳县石垣市启用了钓鱼岛所谓“行政区划”新名称。开设中国钓鱼岛数字博物馆是否可以理解为中方针对日方所谓“更名”的回应？

华春莹回答说：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，这是建立在充分的历史和法理依据基础上的。中方基于主权立场开设钓鱼岛数字博物馆，日方无权说三道四。

日方企图通过所谓“更名”挑衅中国领土主权，这是非法的、无效的，不能改变钓鱼岛属于中国的事实。