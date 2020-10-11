公务员今年入职须宣誓效忠惟工会担心“讲错话要坐监”

公务员事务局将发通告，要求今年7月1日或以后入职的公务员签署声明，确认拥护基本法和效忠特区。公务员事务局长聂德权日前表示，如公务员违反誓言，“或者有推翻现届政府的意图”。明报引述法律学者认为“推翻”政府需涉及武力手段，形容聂的说法是“非友即敌”，不容异见，思维令人担心。有公务员工会称内部忧虑“讲错说话要坐监”，窒碍有才能的新一代加入政府。有议员则担心日后港台节目不可有不同声音。

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聂德权在一个电台节目上表示，港区国安法第六条要求就任公职要宣誓或签署文件，确认拥护基本法和效忠特区，首阶段要求今年7月1日后入职的公务员签署声明，下一阶段是试用期的公务员，现职公务员的安排待落实后再公布。港府建议大部分公务员签署声明，职位较高级的公务员，例如常务秘书长和部门首长则要宣誓。

对于声明内容，聂德权表示，拥护基本法及效忠特区是“基本”，拥护基本法即是落实一国两制，若不能认同，“问题真的好大”。他说政策制订过程中，公务员应参与讨论、表达想法，政府决定推行政策后，公务员的责任是推动、落实和宣传，执行过程不应被看到其个人想法、信念与有关政策构成冲突，包括观感，“当然亦不可以公开持相反意见”。

聂德权形容违反誓言很严重，门槛亦相当高，“不拥护基本法及效忠特区，是否不支持一国两制？不认同香港是国家一部分？或想推翻现届政府的意图？”他续称，如公务员违反声明至违法程度，会由法律处理，包括港区国安法；若公务员的言行有违公务员守则，会按现有机制处理，最严重可革职。

明报引述公务员工会联合会总干事梁筹庭表示，工会争取雇员利益，有时立场与政府的决定相违，例如薪酬调整，担心工会号召公务员抗议会因“唱反调”而遭纪律处分，他盼政府订出清晰指引，否则公务员将无所适从，“现在同事茶余饭后都讲，不是怕被炒，最怕讲错说话要坐监”。他说政府此举吓怕新一代，“『有料』都不想加入政府”，又称在外打工违反指引最多被解雇，打政府工则要担心随时背负刑责。

对于聂德权指公务员违反誓言，即不支持一国两制，甚或有推翻政府的意图，港大法律学院讲座教授陈文敏告诉明报，“推翻”是以武力手段推翻政权，但违反誓言则有很多原因，两者在逻辑上不连接，形容聂的说法是“非友即敌”，属共产党思维，不容许持有不同意见，认为这种思维值得担心。

中大政治与行政学系副教授马嶽认为，关键在于政府如何界定不拥护基本法，例如是否包括参与反政府运动和联署。他说，公务员作为公民，有反对政府或不同意政府的自由，而反对政府与推翻政府是两回事，若政府不清楚说明，对公务员的个人自由有很大影响。

民主党林卓廷批评聂德权的说法“上纲上线”，“想不到一个资深政务官讲出这种极左思想”。对于聂指公务员不应与政府唱反调，林质疑政府要公务员做“yes man”。他称，2003年政府要求公务员减人工，公务员上街游行，质疑日后不可再出声。他又担心日后港台节目不可有不同声音。