李嘉誠贊助兩科學家分獲諾貝爾醫學化學獎“內心觸動不已”

2020年諾貝爾化學獎得主加州柏克萊大學Jennifer Doudna教授在香港向李嘉誠出示一個3D印製的模型

李嘉誠不但在商界有點石成金之術，他對造福人類的先進科學，似乎也是個相馬之伯樂。今屆獲得諾貝爾醫學及化學獎的兩名學者，原來早已獲得李嘉誠基金會的贊助，兩者都是“李嘉誠講座教授”，對兩人今屆奪得科學學術界的殊榮，李嘉誠基金會特發表賀詞，並引述李嘉誠對此“內心激動不已”。

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獲得諾貝爾醫學獎的Michael Haughton 教授，在加拿大阿爾伯特大學任教和從事研究工作，他因鎖定丙型肝炎病毒，為全球7100萬患者研發疫苗開創希望而獲獎；至於加州柏克萊大學的Jennifer Doudna教授獲得化學獎，因她研究的CRISPR基因剪輯技術，為生命科學帶來無儘可能，為治療各種疾病“剪出”未來。

李嘉誠基金會對兩人得獎感到的欣喜，比擬當年牛頓和愛因斯坦等發現科學未境之地，徹底改變人類對世界認知，同樣令人振奮。

基金會引述主席李嘉誠“內心觸動不已，感恩當天有機會分享兩科學家改變世界的憧想”。李嘉誠並且相信科學的美好，十年來一直支持兩團隊的科研工作，其付出獲得最高殊榮的肯定，基金會將不斷刻下支持科研和教育改革。李嘉誠一直視以他為名的基金會是他的“第三個兒子”，自他正式退休之後，如何“管好”他的第三個兒子，似乎已成為李嘉誠退休後的主要工作。

李嘉誠對造福人類的科學，一直不斷默默耕作，在商言商，當然也尋求利益回報，例如他有份投資的“人造肉”Impossible Foods公司，早前新一輪融資獲維港投資加碼認投，另外新加坡淡馬錫及矽谷Khosla Ventures等亦有認投，最新估值達到40億美元，新資金將用於拓展亞洲市場。

據香港傳媒報導，Impossible Foods高級副總裁Nick Halla，近期從美國調任到香港，全面負責亞洲業務“亞洲目前的肉類消耗，佔全球44%供應，而且增長得非常快，未來幾十年可望增長至70%。”