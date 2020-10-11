李嘉诚赞助两科学家分获诺贝尔医学化学奖“内心触动不已”

2020年诺贝尔化学奖得主加州柏克莱大学Jennifer Doudna教授在香港向李嘉诚出示一个3D印制的模型

李嘉诚不但在商界有点石成金之术，他对造福人类的先进科学，似乎也是个相马之伯乐。今届获得诺贝尔医学及化学奖的两名学者，原来早已获得李嘉诚基金会的赞助，两者都是“李嘉诚讲座教授”，对两人今届夺得科学学术界的殊荣，李嘉诚基金会特发表贺词，并引述李嘉诚对此“内心激动不已”。

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获得诺贝尔医学奖的Michael Haughton 教授，在加拿大阿尔伯特大学任教和从事研究工作，他因锁定丙型肝炎病毒，为全球7100万患者研发疫苗开创希望而获奖；至于加州柏克莱大学的Jennifer Doudna教授获得化学奖，因她研究的CRISPR基因剪辑技术，为生命科学带来无尽可能，为治疗各种疾病“剪出”未来。

李嘉诚基金会对两人得奖感到的欣喜，比拟当年牛顿和爱因斯坦等发现科学未境之地，彻底改变人类对世界认知，同样令人振奋。

基金会引述主席李嘉诚“内心触动不已，感恩当天有机会分享两科学家改变世界的憧想”。李嘉诚并且相信科学的美好，十年来一直支持两团队的科研工作，其付出获得最高殊荣的肯定，基金会将不断刻下支持科研和教育改革。李嘉诚一直视以他为名的基金会是他的“第三个儿子”，自他正式退休之后，如何“管好”他的第三个儿子，似乎已成为李嘉诚退休后的主要工作。

李嘉诚对造福人类的科学，一直不断默默耕作，在商言商，当然也寻求利益回报，例如他有份投资的“人造肉”Impossible Foods公司，早前新一轮融资获维港投资加码认投，另外新加坡淡马锡及矽谷Khosla Ventures等亦有认投，最新估值达到40亿美元，新资金将用于拓展亚洲市场。

据香港传媒报导，Impossible Foods高级副总裁Nick Halla，近期从美国调任到香港，全面负责亚洲业务“亚洲目前的肉类消耗，占全球44%供应，而且增长得非常快，未来几十年可望增长至70%。”