亨特·拜登被爆曾向其父，时任美副总统拜登引荐乌克兰公司代表

《纽约邮报》10月14日发表独家报导指，从一个被送修的笔记本电脑中获得的邮件记录显示，乌克兰天然气公司布利斯玛股份有限公司（Burisma Holdings）董事会的顾问，珀扎哈瑞斯基（Vadym Pozharskyi）曾在2015年4月17日发邮件给拜登次子亨特·拜登，感谢其帮助他在华盛顿引荐了时任美国副总统拜登。美国总统特朗普及其共和党支持者则一直指控亨特·拜登和其合伙人，在奥巴马执政期间的wu'ke'l商业活动曾引发利益冲突。

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亨特·拜登曾于2014年4月至2019年4月期间担任布利斯玛公司董事会成员，其父拜登在2014年乌克兰危机后负责奥巴马政府对该国问题的接洽。作为该公司董事会成员，亨特·拜登的月薪被指曾高达5万美金一个月。政治倾向偏右的《纽约邮报》此次提供的邮件来自特朗普的律师，前纽约市市长朱利安尼的律师克斯泰洛（Robert Costello）。而克斯泰洛则是从拜登过去常年担任参议员的特拉华州（Delaware）的一个电脑维修商的手中得到了这些文件。

报导指，该电脑维修店老板称，2019年4月一名顾客将这台苹果的MacBook Pro笔记本电脑交付维修。该电脑当时受到了进水的损坏，而在维修结束后事主既未缴纳维修费又未将其取回。店主随后多次试图与送来电脑的客户联系无果，后将电脑中包含的信息进行拷贝。报导称，店主无法确认这一笔记本电脑曾归属于亨特·拜登本人，但指电脑上有着一个以拜登已故长子命名的博·拜登基金会的贴纸。

该电脑被恢复的文件中包括一封被指是来自布利斯玛执行部门三号人物，珀扎哈瑞斯基的邮件。被曝光的邮件由珀扎哈瑞斯基发给亨特·拜登的电邮地址。他在邮件中向亨特·拜登写道，“亲爱的亨特，谢谢你邀请我到华盛顿特区，并给我一个与你父亲相见和共处一些时间的机会”。珀扎哈瑞斯基续称，“这真的是一个荣誉和幸事，正如我们昨晚所谈过的那样，要能今天喝杯咖啡小见一面就很好。你怎么看？我可以稍后在中午左右来你的办公室，在我离开去机场之前”。这一邮件的日期是2015年4月17日。当时亨特·拜登已担任布利斯玛公司董事近一年的时间。

报导称，同样在该笔记本电脑中发现的还包括一个时常12分钟，内容展现亨特·拜登与一名不明身份女性发生性行为和吸食毒品的视频，以及其他多张不雅照片。据悉，该维修店店主后将这个笔记本电脑的存在上报给了美国联邦调查局（FBI）。FBI后派探员将其拿走作为证据，并给予了维修店店主查收该电脑的收据。维修店店主则透露称，他在上报FBI前曾将电脑硬盘中的内容拷贝。《纽约邮报》的报导中提供了特拉华州美国联邦地方法院给予的电脑收缴回执，珀扎哈瑞斯基给亨特·拜登的部分电邮内容，以及被指是从该电脑中提取的包括拜登和亨特·拜登等家族成员在内的合影等私人照片。

此前，面对来自特朗普和共和党人就亨特·拜登在乌克兰供职期间涉嫌存在利益冲突的质疑声音，拜登则一直坚称自己对亨特·拜登的生意往来不知情。特朗普提出的一种说法是，为了保护自己的儿子，拜登在任上曾努力赶走试图调查布利斯玛公司被指存在贪腐指控的乌克兰前总检察长维克托·绍金（Viktor Shokin）。面对质疑，亨特·拜登曾说，加入该公司董事会是“糟糕的判断”。

针对报导中提到的笔记本电脑，FBI特拉华州办公室的一名发言人回复该报质询指，其办公室无法证实或否认相关调查的存在。亨特·拜登的律师则拒绝就报导的细节发表评论，但批评朱利安尼是阴谋论者。亨特·拜登的律师麦瑟尔里斯（George R. Mesires）称，“朱利安尼一直在公开散布关于拜登家族的不可靠的阴谋论，公开依靠与俄罗斯情报部门有联系的势力。”珀扎哈瑞斯基和拜登竞选团队亦未对相关质询请求加以回应。