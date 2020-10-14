亨特·拜登被爆曾向其父，時任美副總統拜登引薦烏克蘭公司代表

《紐約郵報》10月14日發表獨家報導指，從一個被送修的筆記本電腦中獲得的郵件記錄顯示，烏克蘭天然氣公司布利斯瑪股份有限公司（Burisma Holdings）董事會的顧問，珀紮哈瑞斯基（Vadym Pozharskyi）曾在2015年4月17日發郵件給拜登次子亨特·拜登，感謝其幫助他在華盛頓引薦了時任美國副總統拜登。美國總統特朗普及其共和黨支持者則一直指控亨特·拜登和其合夥人，在奧巴馬執政期間的wu'ke'l商業活動曾引發利益衝突。

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亨特·拜登曾於2014年4月至2019年4月期間擔任布利斯瑪公司董事會成員，其父拜登在2014年烏克蘭危機後負責奧巴馬政府對該國問題的接洽。作為該公司董事會成員，亨特·拜登的月薪被指曾高達5萬美金一個月。政治傾向偏右的《紐約郵報》此次提供的郵件來自特朗普的律師，前紐約市市長朱利安尼的律師克斯泰洛（Robert Costello）。而克斯泰洛則是從拜登過去常年擔任參議員的特拉華州（Delaware）的一個電腦維修商的手中得到了這些文件。

報導指，該電腦維修店老闆稱，2019年4月一名顧客將這台蘋果的MacBook Pro筆記本電腦交付維修。該電腦當時受到了進水的損壞，而在維修結束後事主既未繳納維修費又未將其取回。店主隨後多次試圖與送來電腦的客戶聯繫無果，後將電腦中包含的信息進行拷貝。報導稱，店主無法確認這一筆記本電腦曾歸屬於亨特·拜登本人，但指電腦上有着一個以拜登已故長子命名的博·拜登基金會的貼紙。

該電腦被恢復的文件中包括一封被指是來自布利斯瑪執行部門三號人物，珀紮哈瑞斯基的郵件。被曝光的郵件由珀紮哈瑞斯基發給亨特·拜登的電郵地址。他在郵件中向亨特·拜登寫道，“親愛的亨特，謝謝你邀請我到華盛頓特區，並給我一個與你父親相見和共處一些時間的機會”。珀紮哈瑞斯基續稱，“這真的是一個榮譽和幸事，正如我們昨晚所談過的那樣，要能今天喝杯咖啡小見一面就很好。你怎麼看？我可以稍後在中午左右來你的辦公室，在我離開去機場之前”。這一郵件的日期是2015年4月17日。當時亨特·拜登已擔任布利斯瑪公司董事近一年的時間。

報導稱，同樣在該筆記本電腦中發現的還包括一個時常12分鐘，內容展現亨特·拜登與一名不明身份女性fa'sheng性行為和吸食毒品的視頻，以及其他多張不雅照片。據悉，該維修店店主後將這個筆記本電腦的存在上報給了美國聯邦調查局（FBI）。FBI後派探員將其拿走作為證據，並給予了維修店店主查收該電腦的收據。維修店店主則透露稱，他在上報FBI前曾將電腦硬盤中的內容拷貝。《紐約郵報》的報導中提供了特拉華州美國聯邦地方法院給予的電腦收繳回執，珀紮哈瑞斯基給亨特·拜登的部分電郵內容，以及被指是從該電腦中提取的包括拜登和亨特·拜登等家族成員在內的合影等私人照片。

此前，面對來自特朗普和共和黨人就亨特·拜登在烏克蘭供職期間涉嫌存在利益衝突的質疑聲音，拜登則一直堅稱自己對亨特·拜登的生意往來不知情。特朗普提出的一種說法是，為了保護自己的兒子，拜登在任上曾努力趕走試圖調查布利斯瑪公司被指存在貪腐指控的烏克蘭前總檢察長維克托·紹金（Viktor Shokin）。面對質疑，亨特·拜登曾說，加入該公司董事會是“糟糕的判斷”。

針對報導中提到的筆記本電腦，FBI特拉華州辦公室的一名發言人回復該報質詢指，其辦公室無法證實或否認相關調查的存在。亨特·拜登的律師則拒絕就報導的細節發表評論，但批評朱利安尼是陰謀論者。亨特·拜登的律師麥瑟爾里斯（George R. Mesires）稱，“朱利安尼一直在公開散布關於拜登家族的不可靠的陰謀論，公開依靠與俄羅斯情報部門有聯繫的勢力。”珀紮哈瑞斯基和拜登競選團隊亦未對相關質詢請求加以回應。