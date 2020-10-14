江启臣：中共利用媒体操作间谍案 苏贞昌：台湾早不做这种事了

针对中国大陆央视等官媒连日对多个“台湾间谍案”的xuan'c报道，中国国民党主席江启臣10月14日回应指，“目前两岸关系形势恶化，中共当局利用媒体操作间谍案，不但未能给予当事人合理的审判机制，更无助于两岸沟通，反成为民进党操作反中情绪的工具”。台湾行政院长苏贞昌也表示，“台湾早不做这种事了”。

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继台湾人李孟居、台籍学者郑宇钦后，央视13晚通过《焦点访谈》节目再次跟进了“台湾间谍案”话题，以电视认罪的手法，指控2018年下半年在中国失踪的台籍学者蔡金树及施正屏涉及“间谍”案。据悉，蔡金树更已于7月被陆方法院判刑4年。据中央社报导，台陆委会稍后发表声明回应指，“严厉谴责中共企图干扰台湾社会、恫吓台湾人民的粗劣行径”。陆委会表示，“中共接二连三对台湾从事两岸交流人士，以所谓破获间谍名义，滥抓并编造子虚乌有、罗织入罪的剧情，一再恶意政治炒作，刻意破坏两岸关系与正常学术交流”。

陆委会称，“中共近日自导自演所播报的事件，属于一般公开资料收集及正常学术交流范畴，陆方无限扩张间谍行为的适用，伤害两岸正常学术交流往来，严重破坏两岸关系正常发展。”声明还警告中共当局，“立即停止此种恶劣操作，同时提醒台湾民众参与两岸交流将出现潜在风险。”同样就这一事件，江启臣亦在国民党中常会上表示，对岸官方媒体连续3天发布台谍窃密案的讯息，呼吁台当局全力交涉，让无辜者及早回台。

江启臣说，希望大陆有关部门，应该思索异议份子与间谍的差异，充分保障当事人应有的权益，并以公开透明的态度和符合程序正义的作法，妥善处理相关案件。江启臣指出，“目前两岸关系形势恶化，中共当局利用媒体露出操作间谍案，不但未能给予当事人合理的审判机制，更无助于两岸沟通往来，反成为民进党操作反中情绪的工具。总统蔡英文在国庆谈话所提两岸对话的善意，有如流水，瞬间淹没在侧翼的喧嚣与争执中，没有留下半点痕迹。”

江启臣称，在两岸恶意螺旋持续升高的同时，国民党更认为，两岸持续沟通，增加互信的意见，不应该成为被攻击的对象。国家的执政者，不但要有忍受刺耳声音的雅量，甚至应该勇敢捍卫不同意见的发言权。呼吁两岸的执政党，都应该展现包容异己的高度，尊重不同的意见，慎重面对现在的艰困局势，共同思索两岸和平发展。

此外，苏贞昌亦在接受媒体采访时谈到，“台湾已经自由民主开放很久了，不做、也不必做这样的事，不必疑神疑鬼”。他说，“中国老是用莫须有人或事，来污蔑、制造恐怖，中国是极权国家，老是做这种渗透破坏的事，自己这样做还以为别人也这样做。”另在北京方面，面对媒体就该系列事件追问，大陆国台办发言人朱凤莲周三回应指，“侦查机关已将涉案者关押地点通知家属，并代聘律师，但因案件涉及国家秘密，依法不公开审理。”