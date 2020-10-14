特朗普竞选加大攻势 集中瞄准拜登辱称喘得像狗

美国总统选战白热化，总统特朗普告诉群众，他正在对抗「马克斯主义者」和「疯子」；民主党籍总统候选人拜登则批评特朗普在疫情期间把人民当成「消耗品」。特朗普在宾夕法尼亚州竞选造势。拜登则在佛罗里达州拉票。

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据法新社消息，距离11月3日总统大选投票日仅剩3周，特朗普目前在多项民调上仍处劣势。他今天在宾夕法尼亚州，对在野民主党人及对手拜登（Joe Biden）的心理状态极尽辱骂、攻击之能事。特朗普竞选攻势猛，辱称拜登辩论时喘得像狗。据特朗普说，拜登在9月底首场总统候选人电视辩论时「喘得像狗一样」，还说拜登精神上「垮了」，更称拜登是共产党的小卒。

特朗普在宾州约翰镇（Johnstown）对大批群众表示：「他（拜登）正把控制权交到社会主义者、马克斯主义者和左翼极端分子手里，他抵抗不了在他党内运作的疯子们。」

亿万富翁特朗普2016年意外当选总统时，塑造了一个自外于典型政坛的形象，他今天一边重现这种形象，一边告诉群众，他正在对抗华府「自私腐败的政治阶级」。特朗普的激昂陈词令支持者叫好，再度显示他根本没打算在这个深度分裂的国家中争取民主党支持者的选票。

据特朗普声称：「如果那些人（指移民）进来，（美国）最终会成为委内瑞拉放大版。」他描绘的是一个恶梦般的反移民前景，若民主党主张提供免费医疗给「非法外来人士」的想法实现，将「毁掉联邦医疗保险（Medicare）、拖垮你们的社会安全制度」。

据法新社，至于迄今已在美国夺走21万5000条人命的2019冠状病毒疾病（COVID-19），在特朗普的演说中只居次要地位，即便连他自己都刚于10月初感染病毒、住院3天。特朗普普说：「我们很快就会打败这种病毒，已在进行中。很快就会万事大吉。」然而，美国许多地区目前仍出现染疫病例激增的现象。

星期二，拜登在佛罗里达州的小型造势活动抨击特朗普因应疫情的作为。宾州与佛州都是选战特别激烈的州，又以佛州更加摇摆，特朗普2016年拿下佛州，但目前民调显示拜登领先。拜登试图争取年长者选票，他在迈阿密北方的彭布罗克派恩斯市（Pembroke Pines）退休人员安养中心活动上表示，特朗普「从未关注你们」。据拜登说：「他（特朗普）处理疫情的方法错了，就跟他这个总统当得不对一样。」

拜登还表示：「你们可以被牺牲，你们可以被遗忘，你们实际上什么都不是，这就是他的想法。」据法新社说，拜登演说全程都戴着口罩，与特朗普大相迳庭。