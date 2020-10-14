特朗普競選加大攻勢 集中瞄準拜登辱稱喘得像狗

美國總統選戰白熱化，總統特朗普告訴群眾，他正在對抗「馬克思主義者」和「瘋子」；民主黨籍總統候選人拜登則批評特朗普在疫情期間把人民當成「消耗品」。特朗普在賓夕法尼亞州競選造勢。拜登則在佛羅里達州拉票。

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據法新社消息，距離11月3日總統大選投票日僅剩3周，特朗普目前在多項民調上仍處劣勢。他今天在賓夕法尼亞州，對在野民主黨人及對手拜登（Joe Biden）的心理狀態極盡辱罵、攻擊之能事。特朗普競選攻勢猛，辱稱拜登辯論時喘得像狗。據特朗普說，拜登在9月底首場總統候選人電視辯論時「喘得像狗一樣」，還說拜登精神上「垮了」，更稱拜登是共產黨的小卒。

特朗普在賓州約翰鎮（Johnstown）對大批群眾表示：「他（拜登）正把控制權交到社會主義者、馬克思主義者和左翼極端分子手裡，他抵抗不了在他黨內運作的瘋子們。」

億萬富翁特朗普2016年意外當選總統時，塑造了一個自外於典型政壇的形象，他今天一邊重現這種形象，一邊告訴群眾，他正在對抗華府「自私腐敗的政治階級」。特朗普的激昂陳詞令支持者叫好，再度顯示他根本沒打算在這個深度分裂的國家中爭取民主黨支持者的選票。

據特朗普聲稱：「如果那些人（指移民）進來，（美國）最終會成為委內瑞拉放大版。」他描繪的是一個惡夢般的反移民前景，若民主黨主張提供免費醫療給「非法外來人士」的想法實現，將「毀掉聯邦醫療保險（Medicare）、拖垮你們的社會安全制度」。

據法新社，至於迄今已在美國奪走21萬5000條人命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），在特朗普的演說中只居次要地位，即便連他自己都剛於10月初感染病毒、住院3天。特朗普說：「我們很快就會打敗這種病毒，已在進行中。很快就會萬事大吉。」然而，美國許多地區目前仍出現染疫病例激增的現象。

星期二，拜登在佛羅里達州的小型造勢活動抨擊特朗普因應疫情的作為。賓州與佛州都是選戰特別激烈的州，又以佛州更加搖擺，特朗普2016年拿下佛州，但目前民調顯示拜登領先。拜登試圖爭取年長者選票，他在邁阿密北方的彭布羅克派恩斯市（Pembroke Pines）退休人員安養中心活動上表示，特朗普「從未關注你們」。據拜登說：「他（特朗普）處理疫情的方法錯了，就跟他這個總統當得不對一樣。」

拜登還表示：「你們可以被犧牲，你們可以被遺忘，你們實際上什麼都不是，這就是他的想法。」據法新社說，拜登演說全程都戴着口罩，與特朗普大相逕庭。