英国脱欧过渡期不到百天 欧盟峰会将讨论欧英等议题

英国脱欧过渡期还剩不到100天，欧英贸易协议是否破局进入倒数计时。欧洲联盟成员国领袖15日举行高峰会，英国脱欧自然将成讨论焦点。

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欧盟各国领袖10月15日及16日将在比利时布鲁塞尔举行峰会，根据欧洲理事会周三下午公布的议程，各国领袖将针对英国脱欧、气候变迁、2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗开发等议题交换意见。

中央社报道说：最受瞩目的议题是英国脱欧，各国领袖在听取欧盟脱欧谈判首席代表巴尼耶（Michel Barnier）简报后，将进一步讨论未来欧英关系具体安排。

今年1月31日英国应在形式上脱离欧盟，但至今年12月31日止都还处于过渡期，必须遵守欧盟经贸规则，双方今年展开多轮谈判协商未来经贸协议等关係安排，但双方在渔业问题、公平竞争保障等方面的分歧仍大，实质进展有限。

法国过去一再强调在英国海域保有配额权，警告不会以牺牲法国渔业换取达成更广泛的贸易协议，总统马克龙15日出席峰会时是否重申坚持该立场，是欧英谈判能否有更大弹性空间的观察指标之一。

随著英国脱欧临近，双方能否及时达成贸易协议谈判，还是在无协议破局下分开，已进入倒数摊牌阶段。到目前为止，欧盟方面仍希望有进展，德国总理默克尔昨天表示，欧盟想要与英国敲定脱欧贸易协议，希望在短时间内能实现这项目标，但她也表示，万一没达成协议，也必须做好准备。