陈同佳或动作赴台 香港宗教官员管浩鸣现身台湾驻香港办事处

香港圣公会教省秘书长管浩鸣今天现身台湾驻港办事处，代替港女命案凶嫌陈同佳申办前往台湾的签证，中央社说，但未知申办是否顺利。陈同佳本人没有现身台湾驻香港办事处。

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据中央社今天报道称，管浩鸣现身驻港办，代陈同佳申办赴台签证，现未知下文。管浩鸣是在今天下午前往台湾驻港机构、台北经济文化办事处，相信是为陈同佳代办相关签证；陈同佳早前曾公开说，愿意赴台投案。

据了解，香港圣公会教省秘书长管浩鸣今天现身台湾驻港办事处，代替港女命案凶嫌陈同佳申办前往台湾的签证，但未知申办是否顺利。

管浩鸣下午前往台湾驻港机构、台北经济文化办事处，相信是为陈同佳代办相关签证；陈同佳早前曾公开说，愿意赴台投案。不过，陈同佳本人下午没有随同现身，目前未知管浩鸣申办过程是否顺利或已完成。

中央社说，两年前，陈同佳涉嫌在台杀害香港女友潘晓颖返港后，因为盗用死者的银行存款被捕，并因洗黑钱等罪被香港高等法院判刑29个月，扣除被警方拘留的时间，去年10月23日出狱。陈同佳出狱后曾对外表示愿意赴台投案，之后他保持低调，一直与他保持联络的管浩鸣偶尔说明陈同佳近况。管浩鸣近日说，陈同佳赴台投案的意愿未变。

据该报道，潘晓颖的母亲近期不断接受媒体访问，促请陈同佳早些赴台自首。