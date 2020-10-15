北京维权律师余文生入狱千日 其妻许艳会见美欧六国人权官员

2020年10月13日， 维权律师余文生妻子许艳（右三）与另一律师覃永沛的妻子邓晓云（右二）在北京与美国、欧盟、加拿大等六个国家的人权官员会面.介绍案件最新进展。

中国维权律师余文生因“煽动颠覆国家政权”罪被判刑4年，他的妻子许艳在本周二会见美国、加拿大、法国、荷兰、瑞典与欧盟6国人权官员，以寻求国际声援。

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在2017年10月18日中共十九大开幕当天，中国维权律师余文生发布一封公开信：《建言中共十九大罢免习近平、全面推行政治体制改革》，余文生律师当夜被抓捕。2018年年初，余文生再次在北京被当局带走，到今年10月15日，是余文生遭当局羁押第1000天的日子。

本周二（10月13日）的会面是在北京欧盟使馆里举行，参加会见的还有另一位维权律师覃永沛的妻子邓晓云。她们介绍了余文生和覃永沛两位律师案件的情况，请求美欧六方的关注，寻求国际声援。

余文生是2015年“709大抓捕”案件的辩护律师之一，曾为王全璋等多名同行辩护。王全璋早前已重获自由，但余文生自2018年被带走后，再也没有见过家人。他的妻子许艳表示，家属至今无法与被关押在徐州看守所的余文生会面，余文生是否遭受酷刑，身体健康状况等问题令人担忧。

余文生律师去年被当局判处4年有期徒刑后，不服上诉，但目前健康状况持续恶化，上诉过程也一波三折。他最近再度获安排与代理律师会面。据许艳介绍：与两个月前比较，余文生右手的伤势明显恶化，并连续咳嗽了20多天，右边的一颗大牙掉了，左边的牙齿不能嚼东西，很难吃饭。”

遭中国当局以“煽动颠覆国家政权”等罪名羁押的人权律师余文生，代理过多位“709案”被捕维权律师，并公开呼吁修宪改革，2018年11月余文生获得德国和法国政府联合颁发的人权法治奖项。