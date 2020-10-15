阿富汗南部再现暴力 数万民众出逃

阿富汗最大的一个省，是位于南部的赫尔曼德省（Helmand），地域面积超过五万平方公里。当地省会拉什卡尔加（Lashkar Gah）发生的激战已持续了近一周时间。在阿富汗和平谈判于多哈继续举行之际，塔利班对政府军发起了攻势。

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据本台RFI法广记者Sonia.G周四（2020年10月15日）发自喀布尔的报道，阿富汗南部再现全家出逃的场景：一些人开着摩托车，另一些人拥挤在堆满了装着生活用品和衣物袋子的拖挂车上。

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在赫尔曼德省，有近三万人紧急出逃，躲避已经持续了六天的暴力，而且冲突至少仍在该省四个被认为属于塔利班据点之一的区域内发生着。在省会拉什卡尔加的街头，可以看到一些逃难的家庭没有任何庇护。拉什卡尔加并非没有遭到攻击，塔利班已对部分城区发起了攻击。他们没有遵守与美国在2020年2月29日签署协议内容中所做的减少暴力的承诺。而美国的承诺则是在2021年春季前把部队全部撤出阿富汗。

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阿富汗政府自上个月与塔利班开始双边和平对话以来，已经多次呼吁减少暴力冲突，但遭到拒绝。

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