阿富汗南部再現暴力，數萬民眾出逃。赫爾曼德省省會拉什卡爾加（Lashkar Gah）發生的激戰已持續了近一周時間。 Des familles entières sont parties en urgence dans la Helmand, pour échapper aux violences qui font rage depuis six jours.

阿富汗最大的一個省，是位於南部的赫爾曼德省（Helmand），地域面積超過五萬平方公里。當地省會拉什卡爾加（Lashkar Gah）發生的激戰已持續了近一周時間。在阿富汗和平談判於多哈繼續舉行之際，塔利班對政府軍發起了攻勢。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣記者Sonia.G周四（2020年10月15日）發自喀布爾的報道，阿富汗南部再現全家出逃的場景：一些人開着摩托車，另一些人擁擠在堆滿了裝着生活用品和衣物袋子的拖掛車上。

之前相關報道 - 美國：北約不再發布阿富汗恐襲數據

在赫爾曼德省，有近三萬人緊急出逃，躲避已經持續了六天的暴力，而且衝突至少仍在該省四個被認為屬於塔利班據點之一的區域內發生着。在省會拉什卡爾加的街頭，可以看到一些逃難的家庭沒有任何庇護。拉什卡爾加並非沒有遭到攻擊，塔利班已對部分城區發起了攻擊。他們沒有遵守與美國在2020年2月29日簽署協議內容中所做的減少暴力的承諾。而美國的承諾則是在2021年春季前把部隊全部撤出阿富汗。

之前相關報道 - 阿富汗：多哈和談開幕 民眾分歧依舊

阿富汗政府自上個月與塔利班開始雙邊和平對話以來，已經多次呼籲減少暴力衝突，但遭到拒絕。

其它 / 泰國-大學生繼續造反 又示威反總理