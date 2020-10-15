特朗普透露小儿子或染新冠病毒 无症状

美国总统特朗普周三提到小儿子曾经感染新冠病毒一事，但将其作为美国学校应尽快重新开放的理由。原定于今天周四举行的第二场大选辩论会已经取消，取而代之的是特朗普与拜登各自在电视转播中隔空较劲。美国国家广播公司(NBC)称，特朗普在迈阿密的活动将以户外的形式举行，以防止新冠病毒传播。

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据路透社说，特朗普呼吁学校尽快复课，并用小儿子事例淡化新冠恐惧。美国总统特朗普周三提到小儿子曾经感染新冠病毒一事，特朗普是在爱荷华州拉票的时候提到其儿子巴伦，他此行是为了提高在几个战场州的支持率。他在2016年竞选时拿下了这些州，但在距离选举日仅剩约三周之际，这次有可能在这些州输给民主党总统候选人拜登。

美国第一夫人梅拉尼娅(Melania Trump)周三稍早表示，她和特朗普确诊感染新冠肺炎后，他们14岁的儿子巴伦新冠病毒检测也曾呈阳性，但没有症状。她并称，她和巴伦后来的检测结果都已为阴性。

路透社说，共和党籍的特朗普在全国和一些主要州的民意调查中落后于拜登，他在爱荷华州得梅因机场的一次集会上特意谈到了巴伦。特朗普说，“我甚至认为他并不知道自己曾经感染，”他说。“因为他们很年轻，免疫系统很强。”据特朗普说，“巴伦的测试呈阳性。不久，比如两秒钟之内，他现在就没事了。他现在的测试呈阴性，对吗？因为它发生了。人们染上了，然后又好了。让孩子们回到学校，我们必须让孩子们回到学校。”

特朗普试图说服各州重新开放学校并恢复正常运行，但教师工会反对此举，认为教师可能被学生感染。

特朗普周四仍将在北卡州与佛州，周五将在佛州与乔治亚州造势，周六将于密西根州与威斯康辛州发表谈话。他在2016年大选拿下了这几个州，但目前面临被拜登夺走的危险，特朗普可能因此连任失利。特朗普预计周六晚间会待在拉斯维加斯，然后展开西部的行程。

据该报道，路透社/益普索联合调查显示，特朗普周三在关键战场州佛州的支持率为47%，与拜登的49%不相上下，信赖区间为四个百分点，不过拜登在全国可能投票者中的领先优势达10个百分点。

原定于周四举行的第二场大选辩论会已经取消，取而代之的是特朗普与拜登各自在电视转播中隔空较劲。美国国家广播公司(NBC)称，特朗普在迈阿密的活动将以户外的形式举行，以防止新冠病毒传播。