《紐郵》再爆亨特·拜登與中國關係 推特指鏈接“可能不安全” 封特朗普團隊賬號

美國《紐約郵報》繼10月14日發表獨家報道指，民主黨總統候選人拜登的次子亨特·拜登曾向時任美國副總統的其父引薦過，他所供職的烏克蘭天然氣公司布利斯瑪股份有限公司（Burisma Holdings）的一名高管後，15日再次發表了一篇報道，“揭露”亨特·拜登被指與中國公司存在的聯繫。這篇報道的鏈接目前被推特平台標為“可能不安全”，如有網民試圖從該平台點擊鏈接時會自動轉入到推特的說明頁，在忽略警告後才能進入《紐約郵報》報道原頁。

廣告 繼續瀏覽後續

事實上，《紐約郵報》星期三關於拜登父子被指與布利斯瑪公司高管波紮爾斯基（Vadym Pozharskyi）存在聯繫的報道在發布後，已經受到了推特和臉書平台的封殺。它們在各自的平台上以這篇報導“消息不實”為由，停用了大量轉發這一報道鏈接的賬號，不僅導致《紐約郵報》的評論欄編輯阿哈馬里（Sohrab Ahmari）一度發不出自己撰寫的文章鏈接，甚至連白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）的個人賬號也都被直接暫停使用了。

麥肯內妮周四通過其白宮發言人的官方賬號發帖稱，“（言論）審查應得到譴責！@推特和臉書這不是美國的方式”。她還寫道，“在中國、朝鮮或伊朗而非美國的國家/地區，你會對審查政治言論有所預期。這應該嚇到每一個重視自由和開放話語權的美國人。不要讓大型科技企業讓你沉默”。此外，特朗普競選團隊的社交媒體官員麥克·漢（Mike Hahn）當天還表示，該團隊的推特賬號因發表一則指控拜登之前對其子商業行為不知情的說法撒謊，而遭到了推特的停用。這一視頻的標題是，“喬·拜登是個騙子，多年來一直在騙我們的國家。”

經過麥克·漢在個人推特賬號將這一消息公布，並得到福克斯新聞等右翼媒體報道後，目前特朗普競選團隊的官方推特賬號已重新恢復使用。該團隊還再次發布了這一視頻，並配文寫道“我們回來了，我們正在重新發布推特不希望你觀看的視頻。”值得一提的是，《紐約郵報》在其網站最新發表了有關“揭露”亨特·拜登與中國公司的聯繫後，推特再次否決了該報編輯阿哈馬里將這一報道鏈接上傳推特的努力。

這篇報道鏈接目前被推特平台標為“可能不安全”，如有推特用戶試圖從該平台點擊鏈接時會自動轉入到推特的說明頁。說明頁寫道，“你嘗試訪問的鏈接已被 Twitter 或我們的合作夥伴標識為；根據 Twitter 的 URL政策，可能是垃圾郵件或不安全的郵件。該鏈接可能屬於以下任何類別：可能會竊取個人信息或損害電子設備的惡意鏈接：會引起誤導或破壞用戶體驗的垃圾郵件鏈接：可能導致實際傷害的暴力或誤導性內容：某些一旦直接發布在 Twitter 上則會違反 Twitter規則的內容”。網民要在忽略警告後才能進入報道原頁於《紐約郵報》的網站上閱讀這篇文章。

面對共和黨政客和不少民眾批評推特進行新聞和言論審查的聲音，此前，推特CEO傑克·多西（Jack Dorsey）已在其推特賬號上發帖，承認該公司在處理《紐約郵報》的亨特·拜登與烏克蘭的報道上是有問題的，通過禁止發推轉載文章鏈接或私信分享文章鏈接是“不可被接受的”。此外，拜登團隊針對有關亨特·拜登與烏克蘭方面聯繫的報道表示，《紐約郵報》想通過那些郵件暗示的東西並不存在，並稱內容是“俄羅斯的假消息”。