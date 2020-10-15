《纽邮》再爆亨特·拜登与中国关系 推特指链接“可能不安全” 封特朗普团队账号

美国《纽约邮报》继10月14日发表独家报道指，民主党总统候选人拜登的次子亨特·拜登曾向时任美国副总统的其父引荐过，他所供职的乌克兰天然气公司布利斯玛股份有限公司（Burisma Holdings）的一名高管后，15日再次发表了一篇报道，“揭露”亨特·拜登被指与中国公司存在的联系。这篇报道的链接目前被推特平台标为“可能不安全”，如有网民试图从该平台点击链接时会自动转入到推特的说明页，在忽略警告后才能进入《纽约邮报》报道原页。

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事实上，《纽约邮报》星期三关于拜登父子被指与布利斯玛公司高管波扎尔斯基（Vadym Pozharskyi）存在联系的报道在发布后，已经受到了推特和脸书平台的封杀。它们在各自的平台上以这篇报导“消息不实”为由，停用了大量转发这一报道链接的账号，不仅导致《纽约邮报》的评论栏编辑阿哈马里（Sohrab Ahmari）一度发不出自己撰写的文章链接，甚至连白宫发言人麦肯内妮（Kayleigh McEnany）的个人账号也都被直接暂停使用了。

麦肯内妮周四通过其白宫发言人的官方账号发帖称，“（言论）审查应得到谴责！@推特和脸书这不是美国的方式”。她还写道，“在中国、朝鲜或伊朗而非美国的国家/地区，你会对审查政治言论有所预期。这应该吓到每一个重视自由和开放话语权的美国人。不要让大型科技企业让你沉默”。此外，特朗普竞选团队的社交媒体官员麦克·汉（Mike Hahn）当天还表示，该团队的推特账号因发表一则指控拜登之前对其子商业行为不知情的说法撒谎，而遭到了推特的停用。这一视频的标题是，“乔·拜登是个骗子，多年来一直在骗我们的国家。”

经过麦克·汉在个人推特账号将这一消息公布，并得到福克斯新闻等右翼媒体报道后，目前特朗普竞选团队的官方推特账号已重新恢复使用。该团队还再次发布了这一视频，并配文写道“我们回来了，我们正在重新发布推特不希望你观看的视频。”值得一提的是，《纽约邮报》在其网站最新发表了有关“揭露”亨特·拜登与中国公司的联系后，推特再次否决了该报编辑阿哈马里将这一报道链接上传推特的努力。

这篇报道链接目前被推特平台标为“可能不安全”，如有推特用户试图从该平台点击链接时会自动转入到推特的说明页。说明页写道，“你尝试访问的链接已被 Twitter 或我们的合作伙伴标识为；根据 Twitter 的 URL政策，可能是垃圾邮件或不安全的邮件。该链接可能属于以下任何类别：可能会窃取个人信息或损害电子设备的恶意链接：会引起误导或破坏用户体验的垃圾邮件链接：可能导致实际伤害的暴力或误导性内容：某些一旦直接发布在 Twitter 上则会违反 Twitter规则的内容”。网民要在忽略警告后才能进入报道原页于《纽约邮报》的网站上阅读这篇文章。

面对共和党政客和不少民众批评推特进行新闻和言论审查的声音，此前，推特CEO杰克·多西（Jack Dorsey）已在其推特账号上发帖，承认该公司在处理《纽约邮报》的亨特·拜登与乌克兰的报道上是有问题的，通过禁止发推转载文章链接或私信分享文章链接是“不可被接受的”。此外，拜登团队针对有关亨特·拜登与乌克兰方面联系的报道表示，《纽约邮报》想通过那些邮件暗示的东西并不存在，并称内容是“俄罗斯的假消息”。