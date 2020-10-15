美国总统大选已经有1400万选民提前投票

2020年10月15日，美国大选提前投票的第一天，在美国的北卡罗来纳的城市 Durham,选民前往投票 。

美国2020总统大选，选民热情空前高涨：在离总统选举11月3日投票日3周左右的时间，已有1400万选民提前投票。

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《国会山报》报道说：提前投票的选民人数约占2016年总投票数的10％。在一些州，投票比例比较高：其中佛蒙特州有9万6千人参加了投票，占2016年该州投票人数的近30％；在威斯康星州、南达科他州和维吉尼亚州，投票率已达到2016年总统选举水平的25％。

而据Buzzfeed网站报道，乔治亚州提前投票的选民较2016年增长了40％以上，12日是提前投票的第一天，票数就达到12万8590。得克萨斯州哈里斯县（Harris County）的第一天投票人数达到了创纪录的6万8千人。

《纽约时报》报道：有选民表示，他们选择11月3日之前提前投票，是认为这次大选有历史意义，并且因为担心新冠病毒传播和忧虑邮递选票会出问题，。

乔治亚州的弗洛伊德县（Floyd County）提前投票的选民12日面临长达数小时的排队；在亚特兰大，一些选民报告说，他们等了十多个小时才有机会进行提前投票。

调查发现，选民投票热情高涨的原因似乎更多的是对国家发展方向的担忧：大约50%的人说，他们的生活比4年前好，34%的人说他们的生活比4年前差；58%的人说美国的情况比4年前更糟，而38%的人说美国的情况更好。