英军情五处处长：与俄罗斯相比，中国是最大长期威胁

英国国内反间谍机构军情五处（MI5）的新任处长肯·麦卡勒姆（Ken McCallum）10月14日向媒体表示，英国正面临来自俄罗斯、中国及伊朗等国家日益严重和复杂的威胁。他指出，与俄罗斯相比中国是未来10年最大威胁，批评中国的经济间谍活动，指英方将加强措施应对。

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现年45岁的麦卡勒姆在军情五处任职近25年，是该部门历来最年轻的处长。自今年4月上任以来，他在周三首次参加视频简报会时指出，英国正面临“各种严重的”国家安全威胁，其中既包括中国与俄罗斯等国家的敌对行为，也包括迅速增长的右翼恐怖主义。麦卡勒姆在讲话中称，中国、俄罗斯与伊朗等方面对英国带来的国安挑战正在变得越来越严重和复杂。他称，“我们面对一个极恶劣的组合，恐怖主义尚未离去，受到国家支持的敌对行为却正在攀升”。

麦卡勒姆在谈到受到国家支持的敌对行为时表示，“如果说俄罗斯情报机构时不时会造成恶劣天气，而中国则是在改变气候”。他指出，来自中方的间谍行为通常包括“窃取商业敏感信息或商业敏感数据以及知识产权”。他警告说，北京方面一直都在努力窃取英国业界的知识产权，包括制药公司和大学的知识产权。麦卡勒姆透露称，英方监测到中国情报人员试图影响外国政治，包括一个针对欧盟的案件。

据比利时媒体上月报导，曾供职于英国军情六处（MI6）的智库主管弗雷泽·卡迈伦（Fraser Cameron) 被指涉嫌为中国情报人员提供有关欧盟机构的敏感信息而接受调查。卡迈伦本人向媒体否认对他的相关指控。与此同时，麦卡勒姆亦提到，英国必须在应对中国问题上谨慎行事，因为要完全与中国分道扬镳会造成经济方面的影响；英国需要在政府内部进行广泛对话，更重要的是，就英国与中国在机遇和风险方面如何互动做出明智判断。

麦卡勒姆说，“在中国方面，我们需要广泛的团队合作，需要在整个政府内部，更重要的是在这个范围之外，在英国面临的机遇与风险问题上，如何与中国互动的问题上达成一个明智的判断。英国希望在气候变化等大型国际问题上与中国合作，而与此同时，当我们遇到敌对行为时我们也会强硬应对。”

此外，麦卡勒姆告诉媒体称，围绕英国新冠病毒疫苗研发而进行的外国情报活动同样令人担忧，他领导的军情五处正试图阻止窃取或破坏疫苗研究数据的努力。他说，“很明显，第一个推出针对这个致命病毒的可以再次使用的疫苗将是一个全球大奖。”

麦卡勒姆强调，“我认为我们正在对两个威胁保持警惕：一个是窃取研究产生的独特的知识产权或篡改该数据”，“第二个我们必须面对的威胁是，当研究仍然高度完好可信时，有些人可能会试图散布对其完好性的怀疑”，他说。