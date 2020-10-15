英軍情五處處長：與俄羅斯相比，中國是最大長期威脅

英國國內反間諜機構軍情五處（MI5）的新任處長肯·麥卡勒姆（Ken McCallum）10月14日向媒體表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國及伊朗等國家日益嚴重和複雜的威脅。他指出，與俄羅斯相比中國是未來10年最大威脅，批評中國的經濟間諜活動，指英方將加強措施應對。

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現年45歲的麥卡勒姆在軍情五處任職近25年，是該部門歷來最年輕的處長。自今年4月上任以來，他在周三首次參加視頻簡報會時指出，英國正面臨“各種嚴重的”國家安全威脅，其中既包括中國與俄羅斯等國家的敵對行為，也包括迅速增長的右翼恐怖主義。麥卡勒姆在講話中稱，中國、俄羅斯與伊朗等方面對英國帶來的國安挑戰正在變得越來越嚴重和複雜。他稱，“我們面對一個極惡劣的組合，恐怖主義尚未離去，受到國家支持的敵對行為卻正在攀升”。

麥卡勒姆在談到受到國家支持的敵對行為時表示，“如果說俄羅斯情報機構時不時會造成惡劣天氣，而中國則是在改變氣候”。他指出，來自中方的間諜行為通常包括“竊取商業敏感信息或商業敏感數據以及知識產權”。他警告說，北京方面一直都在努力竊取英國業界的知識產權，包括製藥公司和大學的知識產權。麥卡勒姆透露稱，英方監測到中國情報人員試圖影響外國政治，包括一個針對歐盟的案件。

據比利時媒體上月報導，曾供職於英國軍情六處（MI6）的智庫主管弗雷澤·卡邁倫（Fraser Cameron) 被指涉嫌為中國情報人員提供有關歐盟機構的敏感信息而接受調查。卡邁倫本人向媒體否認對他的相關指控。與此同時，麥卡勒姆亦提到，英國必須在應對中國問題上謹慎行事，因為要完全與中國分道揚鑣會造成經濟方面的影響；英國需要在政府內部進行廣泛對話，更重要的是，就英國與中國在機遇和風險方面如何互動做出明智判斷。

麥卡勒姆說，“在中國方面，我們需要廣泛的團隊合作，需要在整個政府內部，更重要的是在這個範圍之外，在英國面臨的機遇與風險問題上，如何與中國互動的問題上達成一個明智的判斷。英國希望在氣候變化等大型國際問題上與中國合作，而與此同時，當我們遇到敵對行為時我們也會強硬應對。”

此外，麥卡勒姆告訴媒體稱，圍繞英國新冠病毒疫苗研發而進行的外國情報活動同樣令人擔憂，他領導的軍情五處正試圖阻止竊取或破壞疫苗研究數據的努力。他說，“很明顯，第一個推出針對這個致命病毒的可以再次使用的疫苗將是一個全球大獎。”

麥卡勒姆強調，“我認為我們正在對兩個威脅保持警惕：一個是竊取研究產生的獨特的知識產權或篡改該數據”，“第二個我們必須面對的威脅是，當研究仍然高度完好可信時，有些人可能會試圖散布對其完好性的懷疑”，他說。