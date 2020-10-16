泰国-大学生不畏紧急状态继续示威

在大学生的号召下，泰国又有青年走上街头。周四，数千示威者占据了首都曼谷的市中心。示威者不顾紧急状态，坚持要求政府下台，实行改革。

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据本台RFI记者Carol.I周五早上（2020年10月16日）发自曼谷的报道，10月15日周四晚间，数千示威者走上街头，向当局表示他们不害怕紧急状态。泰国现已禁止五人以上的集会和发布与示威者有关的信息。

泰国示威者坚持诉求

泰国示威者还是出现在了街头，尽管缺乏领袖，因为，几乎所有领袖人物都已在周四早上被捕了。示威者感到不安，但坚持诉求：要政府下台，重新修宪，他们提出了一个前所未有的要求，改革君主制。示威青年里，有的很年轻，许多中学生，还穿着校服。

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一名16岁的示威者表示，他们的政府不听人们的心声，藐视人民。让人难以接受。国王也是如此，拿着泰国的资源在德国挥霍。而泰国经济下泻。一国之君住在国外，继续耗费民众的税金。人们不再予以接受。这就是他们所想要告知政府的。

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大学生似乎还没消气

泰国当局目前还没有使用武力，但抗议君主政体是违法的。大学生似乎还没有消气，他们呼吁再次集会。今晚的地点是在首都曼谷最繁忙的路口之一。

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