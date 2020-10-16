美国总统选举隔空互怼 特朗普与拜登均打病毒牌

美国民主党总统候选人拜登周四抨击总统特朗普对新冠疫情的应对，两位候选人取消原定的第二场辩论后，通过电视转播的市民大会隔空较量，双方围绕疫情应对互呛。

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据路透社报道，美国民主党总统候选人拜登周四抨击总统特朗普对新冠疫情的应对，两位候选人取消原定的第二场辩论后，通过电视转播的市民大会(town hall)隔空较量。

拜登在费城通过美国广播公司(ABC)对选民发表讲话，矛头直指特朗普对疫情的处理，抨击后者淡化疫情的威胁。这次疫情已造成逾21.6万美国人死亡。拜登指控特朗普说，“他说他没有告诉任何人，因为担心造成美国人恐慌，”拜登表示，“美国人没有恐慌，他自己感到恐慌。”

特朗普为自己应对疫情的举措与个人行为提出辩护，包括在白宫玫瑰花园举办了一项没几个人戴口罩或保持社交距离的活动，最后导致许多与会者染疫。据特朗普说，“嘿，我是总统，我必须看到大家，我不能窝在地下室，”特朗普在NBC转播于迈阿密举行的一项户外活动中表示，暗批拜登在疫情加剧期间有几个月没参加竞选行程。

他没有回答关于感染病毒之前最后一次测试结果为阴性是什么时候，只说他记不清楚了。

据路透社说，黄金时段的分屏直播让人们明显感受到，在新冠疫情造成包括总统在内近800万美国人感染的情况下，今年总统大选有多么的不同寻常。美国11月3日将举行大选，已有数百万人提前投票。

特朗普在两周前那场一团糟的辩论中频频打断拜登的发言，这一次他也没什么兴趣改变他咄咄逼人的态度，经常呛声主持人Samantha Guthrie。特朗普表示，他听到的口罩功效的说法并不相同，尽管他自己政府的公共卫生专家已经表示，佩戴口罩是阻止病毒传播的关键。

特朗普还回避有关纽约时报调查他20年来报税的问题，拒绝公开有关情况，尽管数十年来总统候选人都有这么做的先例。据路透社，他似乎确认了该报的报导，即他有约4亿美元的个人担保贷款，辩称这个数字和他的财富相比简直“微不足道”。他也没有否认纽约时报有关他入主白宫第一年仅缴纳750美元联邦所得税的报导，不过他有一次提到报纸上的数字“不对”。