全球疫苗战 中俄抢滩 西方谨慎

美国和欧洲在等待新冠疫苗大规模临床试验结果然后再进行部署之际，其他一些国家则在以更快的速度推进，已开始将中国和俄罗斯的实验性候选疫苗投入紧急使用。中国正在扩大其新冠疫苗在临床试验之外的使用，国药集团向即将出国留学的学生提供试验性疫苗。俄罗斯批准了第二种新冠病毒疫苗，并表示即将推出第三种疫苗，此时莫斯科正试图将自己确立为结束冠状病毒大流行的全球竞赛中的主要参与者。

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据华尔街日报今天报道说，西方谨慎推进新冠疫苗试验之际，中俄迅速扩大紧急使用范围。

美国和欧洲还在等待新冠疫苗大规模临床试验结果然后再进行部署之际，其他一些国家则在以更快的速度推进，已开始将中国和俄罗斯的实验性候选疫苗投入紧急使用，以期阻止全球感染人数上升的趋势。

过去一个月，阿联酋已经在向数千名医务工作者、教师、机场工作人员和政府官员提供一款中国疫苗，这是在中国以外规模最大的紧急使用计划。印尼一名高级卫生官员表示，印尼计划最早在下个月启动类似的紧急接种计划，涉及三种中国新冠疫苗。

俄罗斯在8月份批准为前线人员接种俄产新冠疫苗Sputnik V之后，周三又批准了第二种疫苗的紧急使用，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)表示，将加大这两种疫苗的生产。中国已经在国内为数十万民众接种了疫苗，将实验性疫苗的接种范围扩大到临床试验之外，包括学生、外交人员和其他出国旅行的人员。

据该报道说，西方制药商的新冠肺炎疫苗尚在研发当中，富裕国家已开始出资订货。相比之下，贫穷国家获得疫苗的途径就十分有限，于是中国与俄罗斯将其快速研发、尚未完成临床试验的疫苗提供给这些国家，以期获得更广的试验结果、更好的国际形象，以及金融与政治杠杆。

据该报道，中国公司向出国留学生免费提供试验性新冠疫苗。中国正在扩大其新冠疫苗在临床试验之外的使用，国药集团向即将出国留学的学生提供试验性疫苗。

华尔街日报说，西方专家说，中国行动太快，有可能危及公众健康。

中国正在扩大其新冠疫苗在临床试验之外的使用，一家国有公司向即将出国留学的学生提供这种疫苗。当下，中国官员们正在积极行动，增强公众对国产疫苗的信心。

该报道说，中国医药集团有限公司(Sinopharm, 简称：国药集团)旗下中国生物技术股份有限公司(China National Biotech Group)正在开发两种新冠疫苗。据公司网站和申请注射疫苗的学生透露，国药集团正在向计划出国留学的中国学生免费提供其疫苗。

此举似乎表明，该公司正利用紧急使用授权在临床试验以外向数十万人提供疫苗。

中国生物技术股份有限公司董事长杨晓明8月份曾对官方媒体表示，疫苗的安全性有很好的保证。他是最近几个月里公开宣称自己已经接种疫苗的中国官员之一，其他接种者还包括中国疾病预防控制中心生物安全首席专家武桂珍和疾控中心主任高福。

据该报，俄罗斯批准了第二种新冠病毒疫苗，并表示即将推出第三种疫苗，此时莫斯科正试图将自己确立为结束冠状病毒大流行的全球竞赛中的主要参与者。

据俄罗斯总统普京周三表示，由俄罗斯国家病毒学与生物技术研究中心(Vector State Virology and Biotechnology Center)开发的一种疫苗已获得监管部门的批准。该研究中心是一个前苏联生物武器研究实验室。俄罗斯官员表示，第三种疫苗可能会在12月获得批准。

俄罗斯在8月份成为第一个批准新冠病毒疫苗的国家，尽管科学家和西方政界人士对其开发速度持怀疑态度。这款名为Sputnik V的疫苗在只对76名受试者进行测试后，获得了有条件的紧急批准。