加保守党要求丛培武道歉：否则应遭到驱逐 特鲁多：不会停止点明中国胁迫外交

加拿大总理特鲁多10月16日在出席记者会时表示，加方不会停止点名中国的“胁迫外交”，并会在全球范围内捍卫人权，包括z新疆和香港。此前，中国驻加大使丛培武14日在受访时提出，加拿大不应向其口中的“香港暴徒”提供政治庇护，并称“如果加方真正关心香港的稳定和繁荣，真正关心在港30万加拿大护照持有者的健康与安全以及大量在港经营的加拿大公司利益，就应该支持（中国政府）为打击暴力犯罪所做的努力。”

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面对媒体询问，其发言是否是对加拿大作出的威胁，丛培武回答称，“这是你的解释”。相关采访受到加拿大媒体报导后，丛培武的这一战狼外交发言再次于该国引发巨大争议，不少在野党议员及批评声音纷纷通过推特等社交媒体平台呼吁特鲁多政府对此作出强硬回应，不应允许外国大使在加拿大的领土上对加国公民的安全作出公开威胁，更有的还要求特鲁多政府应将丛培武驱逐出境。对此，加拿大保守党领袖艾林·奥图尔（Erin O'Toole）16日通过推特发表长文作出回应。

这名加国最大在野党领袖表示，“中国大使决定作出与其公职不符的好战言论”。他说，“很明显，（他的讲话）是对香港的30万加拿大人作出了威胁，并几乎没有遮掩。” 奥图尔指，“它是一种预计会从收保护费的人口中，而不是作为联合国安理会成员的正式使节口中（表达的）口吻和要旨。”

奥图尔说，“任何地方对加拿大人的一个威胁都是对所有地方的加拿大人的一个威胁。”他续指，加拿大保守党要求丛培武收回言论并发表公开道歉。他补充说，“如果大使不能迅速地这样做，我们期待政府收回国书”。奥图尔在信中还代表加保守党要求特鲁多政府加快通道帮助香港民主派示威者和政治难民来加国避难，以明确表示只有加拿大政府才有权决定谁人可以被允许进出该国。

奥图尔还呼吁对破坏《中英联合声明》这一国际条约的相关负责人，采取《马格尼茨基人权问责法案》制裁。他写道，“从经济上而言与中国相比，加拿大是一个较小的国家。但我们对自由、人权和法治的承诺高耸于这位大使的言行”。特鲁多周五在参加记者会时同样被问到了丛培武的发言，并被问及对此作何评论及其政府将如何回应。特鲁多回答说，加拿大政府已明确表示将捍卫加国利益，还会坚持在全球范围内明确和高声地捍卫人权，包括对新疆维吾尔族问题或“令人非常关切”的香港局势，或面对中国的“胁迫外交”。

特鲁多说，“我们将确保中国知道，我们不仅捍卫人权，还要求被任意拘留的两名迈克尔（康明凯和斯帕弗）安全返回，我们与全球盟友站在一起，包括美国、澳大利亚、英国、欧洲国家，以及其他众多在世界各个角落共享这些关切的国家。”他续称，“我们不期望局势升级，但我们将继续确保加拿大人知道，我们捍卫我们的权利、原则和价值。”他说，“主要的是，我们继续捍卫加拿大人”。